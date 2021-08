Spectacles

Quand on aime on a toujours vingt ans

L’apport à la culture québécoise de plusieurs artistes souligné

L’apport à la culture québécoise d’Yvon Deschamps, Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland et Louise Latraverse sera souligné dans le cadre d’un spectacle intitulé Quand on aime on a toujours vingt ans.