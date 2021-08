(Québec) La ministre de la Culture, Nathalie Roy, affirme que les mesures sanitaires encadrant le secteur culturel, notamment sur le nombre de spectateurs admis dans les salles de spectacles, seront revues par la santé publique à la mi-octobre.

Hugo Pilon-Larose La Presse

En mêlée de presse mercredi en marge du Conseil des ministres à Québec, Mme Roy a réitéré qu’un éventuel assouplissement des mesures était tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique dans la province, alors que le variant Delta de la COVID-19 progresse et que les experts en santé publique craignent que le retour en classe accélère la quatrième vague de la pandémie.

« On va s’assurer que la rentrée se passe bien. La santé publique nous dit qu’on surveille attentivement ce qui va se passer avec le variant Delta et le retour des enfants à l’école, et qu’à la lumière de ça, la santé publique va nous revenir à la mi-octobre », a déclaré Nathalie Roy.

« Nous souhaitons de tout cœur [que la santé publique] puisse nous annoncer une augmentation du nombre de spectateurs en salle. […] C’est cette fameuse rentrée scolaire qui va déterminer la suite des choses », a-t-elle complété.

Mme Roy s’est également réjouie de la mise en place du passeport vaccinal, qui sera requis pour participer aux festivals ou pour accéder aux salles de spectacle et aux cinémas, entre autres. Une preuve vaccinale ne sera toutefois pas requise dans les bibliothèques et les musées.

À l’annonce des mesures encadrant l’utilisation du passeport vaccinal au Québec, les organisateurs de festivals ont accueilli la nouvelle avec déception, rapportait mercredi La Presse. Le vice-président à la programmation des Francos et du Festival de Jazz, Laurent Saulnier, a affirmé qu’il aurait espéré accueillir plus de spectateurs dans les festivals dès cet automne.

M. Saulnier a toutefois précisé qu’il fait « confiance aux spécialistes, [puisque] personne chez nous n’est expert en épidémiologie et on fait partie de ceux qui croient que la science doit avoir raison sur plein d’affaires ».