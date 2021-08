Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Léa Carrier La Presse

André Duchesne La Presse

Alexandre Vigneault La Presse

À l’extérieur

Du cirque dans le Vieux-Port

À compter du 30 juillet, trois compagnies de cirque phares installeront leurs chapiteaux dans le Vieux-Port et dans le Vieux-Montréal. Les vendredis soir, les samedis et les dimanches jusqu’au 5 septembre, le Cirque Éloize, Les 7 Doigts et le Cirque Alfonse offriront des prestations gratuites aux piétons, randonneurs et touristes qui passeront par là. Le Cirque Éloize et Les 7 Doigts concentreront leurs activités dans le Vieux-Port, tandis que le Cirque Alfonse fera du quartier historique du Vieux-Montréal son terrain de jeu.

En salle

Indie Montréal présente sa série Insolitudes

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Sarahmée

Amorcée mercredi soir, la série de concerts Insolitudes présentée par Indie Montréal se poursuit jeudi et vendredi soir à la salle Ausgang Plaza. Ce jeudi, la thématique est une soirée métissée avec les artistes Funk Lion, Djely Tapa et Briga. Vendredi, la série se conclut avec un concert des plus urbains mettant en vedette Ragers, Sarahmée et Urban Science Brass Band. Tous les décors de ces concerts sont signés Pestacle. À compter de 20 h à l’Ausgang Plaza.

En salle

Stacey Steers à la Cinémathèque québécoise

IMAGE FOURNIE PAR LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE Extrait de l’exposition Night Reels

La Cinémathèque québécoise présente une exposition conçue par la cinéaste américaine Stacey Steers autour de ses trois plus récents films : Phantom Canyon (2006), Night Hunter (2011) et Edge of Alchemy (2017). Originaire de Denver, l’artiste est reconnue pour ses courts métrages d’animation créés autour et avec des collages de milliers d’œuvres faites à la main. Avant de s’arrêter à Montréal, l’expo a été montée au George Eastman Museum de Rochester et rend hommage à deux figures emblématiques du début du cinéma : Lillian Gish et Janet Gaynor. À voir dans les salles Norman-McLaren et Raoul-Barré du 19 août au 17 octobre.

À l’extérieur

Des Escapades musicales au DIX30

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE CHANDA & THE PASSENGERS

Encore trois concerts extérieurs sont présentés à la place Extasia, au DIX30, tous les samedis jusqu’au 4 septembre, dans le cadre des Escapades musicales. La série amorcée en juillet se poursuit le 21 avec Grooz (musique de transe algérienne d’inspiration gnawa), le 28 avec Chanda & The Passengers (funk et soul), et se termine le samedi de la fête du Travail avec la prestation des Royal Pickles (swing nourri de la musique de rue de La Nouvelle-Orléans). Les concerts sont gratuits et débutent à 17 h 30.