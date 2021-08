Andrée Lachapelle donnera son nom à la place située au coin de l’avenue Fairmount et de l’avenue Saint-Dominique, dans le Mile-End.

Monique Mercure et Andrée Lachapelle donneront leurs noms à deux places situées dans les quartiers où elles ont vécu, a dévoilé aujourd’hui la Ville de Montréal. Il a également été annoncé que le parc Irma-LeVasseur, situé à Outremont, conserverait nom après des travaux de réaménagement.

Rafael Miró La Presse

Andrée Lachapelle donnera son nom à la place située au coin de l’avenue Fairmount et de l’avenue Saint-Dominique, dans le Mile-End. Comme pour faire écho à son rôle important dans le théâtre québécois, cette place est située juste devant, cette place est située juste devant l’école secondaire Robert-Gravel, qui offre une formation théâtrale très reconnue à ses élèves. Cette place a déjà été aménagée en 2019 avec des bancs et des tables, pour offrir une aire de repos aux élèves qui n’ont pas de cours de récréation.

Andrée Lachapelle, décédée en 2019, est célèbre pour avoir joué à partir des années 1960 dans de nombreuses pièces de théâtre et émissions de télévision, côtoyant notamment Marcel Dubé, André Melançon et Denys Arcand. Elle était originaire du Mile-End, non loin de là où se situera désormais la place à son nom.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Monique Mercure, en 2011

Monique Mercure, elle aussi femme de théâtre, aura pour sa part l’honneur de donner son nom à une place située devant le théâtre Outremont, sur l’avenue Champagneur. La grande dame a été dans les années 1990 directrice de l’École nationale de théâtre du Canada, l’une des plus prestigieuses écoles de théâtre au pays. Avant cela, elle a été actrice au théâtre, à la télévision et au cinéma, remportant notamment le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes en 1977. Associée pendant plusieurs années à Radio-Canada, elle a fait partie de l’équipe fondatrice du Bye-Bye. Elle est décédée en 2020.

Quant à Irma LeVasseur, il a été annoncé que le parc qui portait déjà son nom à Outremont depuis 2010 conserverait sa dénomination, après des travaux d’agrandissement et de réaménagement liés à l’ouverture du Campus MIL. Irma LeVasseur est la première femme francophone à avoir pratiqué la médecine au Québec, grâce à un diplôme qu’elle avait obtenu aux États-Unis. Chirurgienne et pédiatre, elle est avec l’infirmière Justine Lacoste-Beaubien la cofondatrice de l’hôpital Sainte-Justine, qui reste aujourd’hui le plus gros hôpital pour enfant du Québec. Elle a également servi comme médecin militaire pendant la Seconde Guerre mondiale.