Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

André Duchesne La Presse

Léa Carrier La Presse

Luc Boulanger La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Sur vos écrans

Nomadland arrive sur Crave

Grand gagnant des Oscars 2021, le long métrage Nomadland, de Chloé Zhao, sera offert en version française dès vendredi sur Crave. Mettant en vedette Frances McDormand, Gay DeForest et Patricia Grier, le film suit, sur les routes de l’Ouest américain, les errances d’une femme qui a tout perdu à cause de la récession de 2008. Nomadland, rappelons-le, a été présenté, en septembre dernier, en première mondiale à la Mostra de Venise où il a remporté le Lion d’Or. Aux Oscars, le film a obtenu les prix de meilleure actrice (McDormand), meilleure réalisation et meilleur film.

À l’extérieur

Deuxième week-end de Ciel en Fête

PHOTO FOURNIE PAR CIEL EN FÊTE Le festival Ciel en Fête, présenté par l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le festival Ciel en Fête, présenté par l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, se poursuit pour un deuxième week-end avec de nouvelles activités aériennes comme des plongeons extrêmes à partir de montgolfières en plein vol, un spectacle d’aéronefs signé Volaria, des séances de yoga extérieures et, bien sûr, l’envolée des montgolfières. Nouveauté cette année : un « Pique-nique découverte SAQ », qui inclut une sélection de vins ou de bulles du Québec harmonisée à des produits du terroir. Le premier week-end du festival extérieur a affiché complet avec 600 voitures.

En salle

Plus qu’un mois pour voir Imagine Picasso

PHOTO JULIEN BARON, FOURNIE PAR LE CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC Vue de l’exposition Imagine Picasso

Il ne reste plus qu’un mois pour vivre l’expérience immersive Imagine Picasso, qui déménage dans l’Ouest canadien le 8 septembre prochain. Depuis son ouverture, le 15 juin, au Centre des congrès de Québec, pas moins de 30 000 visiteurs ont admiré des centaines d’œuvres du maître de l’art moderne, projetées sur des modules géants. Notons qu’à la suite des derniers assouplissements du gouvernement Legault, la capacité d’accueil de l’exposition a augmenté.

En ligne et en salle

Le cœur sacré de Jeanne-Mance à Rouyn-Noranda

PHOTO HECTOR VALLET, FOURNIE PAR LA PRODUCTION La pièce Le cœur sacré de Jeanne-Mance est diffusée en ligne.

Sonia Cotten et Erika Soucy, deux artistes et écrivaines de générations différentes, se sont immergées dans l’œuvre abrasive de Jeanne-Mance Delisle (Un oiseau vivant dans la gueule). Le résultat a donné Le cœur sacré de Jeanne-Mance, une pièce coproduite par la compagnie Rhizome de Québec et le Petit Théâtre du Vieux Noranda. La pièce sera à l’affiche à Rouyn-Noranda, du 19 au 21 août, et diffusée en ligne, avant de partir en tournée en Abitibi-Témiscamingue à l’automne. Le metteur en scène Simon Dumas dirige, entre autres, Valérie Côté et Stéphane Franche.

À l’extérieur

De la danse en forêt

PHOTO LUC SENÉCAL, FOURNIE PAR LE CARRÉ DES LOMBES La Forêt Mixte, présenté à l’île d’Orléans, jusqu’au 14 août.

La compagnie montréalaise Le Carré des Lombes a lancé, le 10 août, la 25e saison de La Rotonde avec un spectacle en pleine nature, à la Forêt des lisses, du Parc maritime de Saint-Laurent, sur l’île d’Orléans. Jusqu’au 14 août, à la tombée du jour, la compagnie menée par la chorégraphe Danièle Desnoyers y présente La Forêt Mixte, spectacle de 60 minutes inspiré de ce lieu d’exception qu’elle a découvert l’été dernier, et où une forêt a poussé sur les vestiges d’un ancien chantier maritime.

À l’extérieur

Défilé canin, concerts et soirée queer

PHOTO SUSAN MOSS, FOURNIE PAR ENTREPÔT 77 Pour un quatrième week-end, l’espace appelé Entrepôt 77, au Marché des possibles, dans le Mile End, accueillera une foule d’activités culturelles.

Pour un quatrième week-end, l’espace appelé Entrepôt 77, au Marché des possibles, dans le Mile End, accueillera une foule d’activités culturelles. Au programme, vendredi soir, une projection du film Funeral Parade of Roses, par Toshio Matsumoto (1969), et les concerts des artistes Molio Holi et Joni Void. Samedi, un défilé de mode canin (oui, oui, vous pouvez inscrire votre fidèle compagnon) et un « Tapette party » avec DJ organisé à l’occasion de Fierté Montréal. Le week-end se conclura, dimanche, avec une activité familiale artistique et une installation à visiter.