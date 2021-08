Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

À l’extérieur : le cabaret de la diversité

Pour célébrer la diversité et le Festival de la Fierté des communautés LGBTQ+, l’organisme de diffusion des arts du cirque Le Monastère s’associe à Fierté Montréal pour « un cabaret de cirque hors du temps et des genres » qui s’annonce époustouflant ! Les performances circassiennes seront présentées à l’extérieur dans Le Jardin, au pied du clocher de l’église du Centre St. Jax, rue Sainte-Catherine Ouest. Un spectacle festif à ciel ouvert qui célébrera le pouvoir et la beauté de la diversité de tous les genres et origines. Fondé en 2016 par Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais, Le Monastère est un OBNL montréalais qui contribue à la diffusion de la relève du cirque et au rayonnement de Montréal comme capitale mondiale de cet art. Les 5-6-7 et 12-13-14 août.

À l’extérieur : CRi au Piknic Electronik

PHOTO FOURNIE PAR PIKNIC ELECTRONIK Le DJ et producteur CRi

Le DJ et producteur CRi, habitué du Piknic Electronik, sera de retour au parc Jean-Drapeau ce dimanche 8 août pour deux sets, à 15 h 30 puis à 20 h 30. Le musicien originaire de Québec, qui a fait paraître en 2020 son premier album long, Juvenile (nommé aux prix Juno), clôturera ainsi ce sixième week-end du Piknic. Il montera sur la scène Piknic, juste après les DJ Sinca (18 h) et Esther Côté (14 h 30 et 19 h 30). Le festival de musique électronique se déroule jusqu’au 29 août.

En salle : revivre Osheaga en photos

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE L’exposition Musique sur papier, une rétrospective de photographies et de sérigraphies exclusives réalisées lors des éditions précédentes du festival Osheaga, se tiendra du 6 au 21 août à la galerie de la Maison du Festival.

Osheaga a trouvé une façon originale de célébrer ses 14 premières années en organisant l’exposition Musique sur papier, une rétrospective de photographies et de sérigraphies exclusives réalisées lors des éditions précédentes du festival montréalais. Musique sur papier aura lieu à la galerie de la Maison du Festival, à l’étage de l’Astral, boulevard Saint-Laurent. L’évènement s’inscrit dans le cadre d’Osheaga au fil des temps, une série d’évènements et de concerts en salle qui permettra de revivre l’histoire du festival, du 6 au 21 août au Quartier des spectacles. Les Retrouvailles Osheaga, version locale condensée, aura lieu du 1er au 3 avril prochain. La 15e édition aura quant à elle lieu du 29 au 31 juillet 2022.

Au cinéma : place aux femmes à l’Outremont

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Scène du documentaire Le profil Amina, de Sophie Desraspe

L’Outremont rend hommage aux femmes, réalisatrices et grandes actrices, dans le cadre d’un évènement de cinéma intitulé « Nos films du mois d’août : un autre regard », du 6 au 29 août. La sélection comprend 16 longs métrages (32 projections), des œuvres du Québec et d’ailleurs tournées entre les années 1970 et aujourd’hui. Voyez ou revoyez des films tels que Promising Young Woman, d’Emerald Fennell, La femme de mon frère, de Monia Chokri, Le profil Amina, de Sophie Deraspe, Thelma et Louise, de Ridley Scott, Toni Erdmann, de Maren Ade, etc. Quelques projections seront précédées ou suivies de rencontres avec des conférencières.

Sur vos écrans : l’histoire canadienne dans l’œil de la diversité

Télé-Québec diffusera une websérie documentaire de 10 épisodes dans lesquels l’histoire québécoise et canadienne est revisitée à travers le regard de trois jeunes animateurs de la diversité. Vanessa Destiné, Maïtée Labrecque-Saganash et Youssef Shoufan proposent Décoloniser l’histoire, série décoiffante qui nous fera revivre des pans méconnus, et pas glorieux, de notre histoire. Les pensionnats autochtones, les émeutes étudiantes, le sort réservé aux travailleurs chinois qui ont construit le chemin de fer pancanadien, de nombreux évènements sont revisités. À telequebec.tv et sur l’application Télé-Québec à partir du 10 août.

En salle : Afro Drag à NDG

PHOTO FOURNIE PAR LA SEMAINE DES ARTS NDG BiG SiSSY, fondatrice et meneuse du groupe Afro Drag

La troupe Afro Drag se produira le 7 août au Wheel Club, dans le cadre de la Semaine des arts NDG. Quatre artistes, tous issus des communautés noires et de la diversité sexuelle, personnifieront sur scène des drag queens. La soirée sera animée par la comédienne et chanteuse BiG SiSSY, nom de scène de l’artiste Athena Holmes, qui a fondé le groupe en 2019 avec comme objectif de sensibiliser le public au manque de représentation des Noirs dans le paysage culturel.