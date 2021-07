Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

En salle

L’histoire de mon théâtre

Les Productions Martin Leclerc présentent, dans le cadre de la première édition des Arts d’été, une série de quatre spectacles-entretiens intitulée L’histoire de mon théâtre. Un dramaturge est invité à commenter son œuvre au public, alors que des comédiens présentent des extraits de la pièce évoquée par l’auteur. L’animation est assurée par Guylaine Tremblay. Pour lancer la série à la Place des Arts, le 31 juillet, l’interprète de Nana reçoit Michel Tremblay. Suivront les auteurs Marie Laberge, Louis Saïa et Claude Meunier en duo le même soir, et Michel Marc Bouchard. À l’affiche du 31 juillet au 3 août, au Théâtre Jean-Duceppe. La série sera captée pour une webdiffusion plus tard en octobre.

Promenade artistique

Le Boulevard des Arts en Estrie

PHOTO FOURNIE PAR CÉLINE GOUDREAU Céline Goudreau, artiste de photogravure de Saint-Armand

Une balade artistique en Estrie, ça vous tente ? Le Boulevard des Arts, un circuit d’ateliers d’artistes, entre Saint-Armand et Dunham, est organisé cet été chaque dernière fin de semaine de juillet, août et septembre. Samedi et dimanche, vous pourrez ainsi, en auto, à vélo ou à moto, à l’aide d’une carte interactive, visiter 20 ateliers qui présentent les œuvres de 34 artistes résidants et invités. Des peintres, ferronniers d’art, joailliers, mosaïstes, céramistes et autres créateurs et créatrices d’estampes, de verre soufflé, de tricot, de maroquinerie ou encore de nichoirs d’oiseaux. Bonne balade !

Festival

Du jazz en plein air à Mont-Tremblant

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTI JAZZ DE MONT-TREMBLANT Le Festi Jazz a lieu du 4 au 8 août à Mont-Tremblant.

Du 4 au 8 août, le centre-ville de Mont-Tremblant vibrera au doux son des pianos, saxophones et contrebasses. Pour la 14e édition du Festi Jazz Mont-Tremblant, après un an d’absence, 30 concerts auront lieu sur les trois scènes du festival, toutes à ciel ouvert. Cette année encore, les festivaliers pourront assister à des spectacles nocturnes, avec la série Jazz sous les étoiles. Les jeunes artistes seront également à l’honneur lors des concerts Relève Jazz, qui laissent la scène aux nouveaux venus. Tous les spectacles seront gratuits, mais il est nécessaire de réserver des billets en ligne afin de respecter les consignes sanitaires.

Cinéma

Un Woodstock sans bon sens

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Samedi marquera le 51e anniversaire du festival de musique de Manseau (31 juillet au 2 août 1970), un évènement qui se voulait un Woodstock québécois, mais qui est resté dans l’histoire comme un échec complet. Le réalisateur Dany Fecteau s’est intéressé au phénomène et en a tiré un documentaire de 30 minutes intitulé Un Woodstock sans bon sens. Le film pourra être vu à partir du 1er août en exclusivité sur Helix et sur Club Illico. On y retrouve des extraits télé enregistrés à l’époque et des entrevues faites par M. Fecteau avec des témoins de l’évènement.

Festival

Des marionnettes à Saguenay

PHOTO SOPHIE LAVOIE, FOURNIE PAR LE FIAMS Extrait du spectacle Furioso, mardi dernier

Le Festival international des arts de la marionnette (FIAMS) bat son plein à Saguenay. Après avoir accueilli plus de 700 spectateurs lors de sa journée d’ouverture, l’évènement se poursuit jusqu’au 1er août. De nombreuses représentations, pour les enfants comme pour les plus vieux, sont au programme. Ces spectacles se déroulent en salle ainsi qu’à l’extérieur. Des ateliers et des rencontres auront également lieu, en format virtuel et en personne. Tous les soirs, le FIAMS présente sur sa page Facebook une sélection de courts métrages sur le thème de la marionnette.

Promenade artistique

Les Jardins du précambrien de retour à Val-David

PHOTO FOURNIE PAR LES JARDINS DU PRÉCAMBRIEN L’œuvre Présence géométrique de l’artiste Guillaume Labrie, lors de l’édition de 2013 des Jardins du précambrien

Les sentiers des Jardins du précambrien vont de nouveau offrir des parcours agréables et artistiques dès samedi à Val-David puisqu’un nouveau symposium d’art contemporain intégré à la nature s’y déroulera du 31 juillet au 11 octobre. L’évènement, organisé à l’occasion du 100e anniversaire de Val-David, permettra aux visiteurs de redécouvrir des œuvres des éditions précédentes, de Pierre Dostie, Normand Ménard, Giorgia Volpe, Maribel Portela, ou encore Carlos Tanaka La programmation multidisciplinaire prévoit des conférences et des rencontres. Fidèle à la tradition, une nouvelle installation son et lumière intitulée La transmission sera réalisée à partir de pièces de céramique créées par des enfants et des visiteurs.

Exposition

Portraits croisés d’enfants innus et montréalais

PHOTO FOURNIE PAR MICHEL DEPATIE Une des photographies de l’exposition Ashtam, de Michel Depatie

L’exposition Ashtam, c’est-à-dire « viens-t’en » en langue innu-aimun, est présentée jusqu’au 22 août à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal. Les photographies de Michel Depatie documentent de manière très touchante un échange scolaire survenu juste après la crise d’Oka, en 1991. À cette époque, des élèves du primaire de Mani-Utenam, près de Sept-Îles, et du Plateau Mont-Royal ont eu la chance de se rencontrer dans le cadre d’un échange scolaire. Les enfants innus étaient d’abord venus dans la métropole, puis avaient accueilli leurs collègues montréalais dans le Nitassinan, le territoire traditionnel de leur nation. L’expo présente une trentaine de portraits réalisés à l’époque par Michel Depatie, ainsi qu’un film tourné de nos jours et qui revient sur cette expérience avec les participants. L’entrée est gratuite.

En plein air

Spectacles au Jardin Royalmount

PHOTO FOURNIE PAR JARDIN COMIQUE L’humoriste Preach

Nouveau site d’évènements en plein air, le Jardin Royalmount, à Mont-Royal, organise vendredi un spectacle d’humour payant intitulé Jardin comique, animé par l’humoriste Preach et avec des humoristes francophones comme invités surprises. Deux représentations du même show ont lieu à 19 h et 21 h, suivi d’un after party à 22 h 40 avec DJ Hobbs et la DJ Fafa Khan. Samedi, une soirée dansante sera également organisée aux rythmes de la musique des années 1990.