Michèle Lalonde, autrice du poème Speak White, n’est plus

L’écrivaine et dramaturge Michèle Lalonde s'est éteinte jeudi entourée de deux de ses enfants dans un CHSLD de Montréal. Elle avait 84 ans.

Émilie Côté La Presse

Son fils Laurent Duchastel en a avisé La Presse.

On lui doit de nombreuses œuvres, dont le célèbre poème Speak White (repris dans la pièce 887 de Robert Lepage), mais aussi l’essai Défense et illustration de la langue québécoise. Elle a aussi pris part à des spectacles multimédias, notamment devant le Parlement de Québec avec son poème Âmes et navires sur une musique de Jean Sauvageau.

En 1984, elle a accédé à la présidence de la Fédération internationale des écrivains de langue française. Elle a aussi œuvré au sein de l’Union des écrivaines et écrivains du Québec (UNEQ).

Elle avait à cœur « la trame historique qui constitue l’identité, la structure et la mémoire d’un peuple », indique son fils. La défense du droit d’erreur était aussi une cause importante pour elle.

Plus de détails à venir.