Le public a rendez-vous dès jeudi le 8 juillet dans le Village de Montréal pour le coup d’envoi de la programmation estivale qui se fera avec les artistes du Cirque Hors Piste. Le lendemain, des drag queens et kings présenteront un spectacle consacré à l’univers de Disney.

Émilie Côté La Presse

Ce sont près de 800 artistes qui se produiront dans le Village jusqu’au 5 septembre, dont ceux du Cirque H Collectif et du Cirkus Queer.

À deux occasions, le public pourra voir à l’œuvre des ballerines de l’École supérieure de ballet du Québec. En musique, le participant de La Voix, Clérel, et le pianiste Nick Burgess seront notamment en spectacle. En danse, la programmation réunit Brian Mendez, qui a participé à l’émission Révolution, ainsi que Cherylle Shine, qui opère le studio A’Motion dans le Village.

Selon la thématique de la soirée, les drag queens et kings seront en mode Hollywood, superhéros, disco ou rockabilly. On attend notamment la visite de Tracy Trash, Marla Deer, Barbada de Barbade, Sasha Baga, Rock Bière, Gisèle Lullaby et Rainbow Drag.

Le Village célèbre le 15e anniversaire de la piétonnisation estivale de son tronçon sur la rue Sainte-Catherine Est (entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau). Une cinquantaine de terrasses peuvent y accueillir des visiteurs. Il s’agit par ailleurs du « plus grand espace 2SLGBTQ+ au monde », dit-on.