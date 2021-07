Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Stéphanie Morin La Presse

Marissa Groguhé La Presse

En salle et en webdiffusion

Lancement du festival Nuits d’Afrique

Le Festival international Nuits d’Afrique célèbre son 35e anniversaire avec une programmation qui allie spectacles en salle, en plein air et en webdiffusion. Les festivités débuteront le 6 juillet à 20 h avec un grand concert virtuel capté en direct de Paris et intitulé Le bal de l’Afrique enchantée. Jusqu’au 18 juillet, le Club Balattou, le Ministère et le National accueilleront plus de 18 spectacles en salle offerts par des Québécois aux racines africaines : Daby Touré en programme double avec Joyce N’Sana, Flavia Nascimiento ou Meryem Saci, pour ne nommer que ceux-là. Aussi à ne pas manquer, du 13 au 18 juillet : de nombreuses activités seront présentées sur le parterre du Quartier des spectacles, dont des projections numériques des grands concerts ayant marqué les 35 dernières années du Festival.

En salle

L’archipel virtuel Eurêka est ouvert

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’animateur Stéphane Bellavance est le co-porte-parole de L’archipel virtuel Eurêka.

Un nouvel espace ludo-éducatif accueille les jeunes de 8 ans et plus depuis mercredi. L’Archipel Eurêka est une plateforme de 60 expériences interactives : des activités scientifiques sous forme de jeux, capsules vidéo, jeux-questionnaires, balados et autres. Les jeunes auront notamment l’occasion d’apprendre à coder, de se questionner sur la manipulation génétique, d’enquêter sur les dinosaures ou de découvrir des plantes étranges. Stéphane Bellavance et Martin Carli, le duo de l’émission Génial !, sont de nouveau les porte-paroles de cette 14e « foire de la science ». L’archipel virtuel Eurêka est accessible gratuitement durant toute l’année.

En salle

Le cycle Musique ! de la Cinémathèque québécoise

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE VIVRE – Le spectacle spectral, de Klô Pelgag, sera projeté à la Cinémathèque.

La Cinémathèque québécoise offre cet été une programmation consacrée aux films qui mettent en valeur la musique, du 1er juillet au 31 août. Le cycle Musique ! présentera une centaine de films illustrant la riche relation entre musique et cinéma. Durant la première semaine de juillet, trois films d’ici seront à l’affiche, soit VIVRE – Le spectacle spectral, de Klô Pelgag, réalisé par Laurence Morais, Godspeed You ! Black Emperor, réalisé par les projectionnistes et réalisateurs Karl Lemieux et Philippe Leonard, ainsi que Renegade Breakdown Live, de Marie Davidson & L’œil Nu, réalisé par Denis Côté.

En plein air

Le Domaine Forget sur la route !

PHOTO FOURNIE PAR LE DOMAINE FORGET La Domaine Forget de Charlevoix

Le Domaine Forget de Charlevoix lance une nouvelle série de concerts extérieurs gratuits qui seront présentés tout l’été « sur la route ». Le premier de ces concerts aura lieu le vendredi 2 juillet au Quai de Saint-Irénée, dans la région de Charlevoix, à 16 h. Au programme, le jazz manouche de Damoizeaux. Le samedi 3 juillet, à 15 h, un concert de guitaristes émergents sera offert à l’église Saint-Joseph-de-la-Rive, dans la même région. Vous pouvez consulter les horaires complets et les mises à jour sur le site du Domaine Forget de Charlevoix.