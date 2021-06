Spectacles

Festival en chanson de Petite-Vallée

De nouveaux ponts pour les artistes de la scène

Chaque année, le Festival et le Village en chanson de Petite-Vallée hébergent des auteurs-compositeurs-interprètes d’ici et d’ailleurs dans le cadre de résidences artistiques. Or, pour ce 38e rendez-vous chansonnier, les organisateurs se sont associés à trois diffuseurs d’autres régions du Québec pour monter autant de spectacles uniques. Une idée qui pourrait en engendrer une autre : la création d’un réseau de résidences artistiques.