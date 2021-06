PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

« On voulait que les gens soient éblouis par la beauté de la nature », renchérit Jeannot Painchaud, président du Cirque Éloize, qu’on voit ici en compagnie de son équipe de création (Benoît Landry et Lilli Marcotte), et de Mario Cyr. Une philosophie qui s’accorde d’ailleurs à merveille avec celle du cirque, et son « parti pris » pour la beauté et la poésie. Rappelons que Sous les glaces avec Mario Cyr est la première exposition d’Éloize Expo, toute nouvelle division du Cirque Éloize, née de la pandémie. Billets à partir de 21 $ et 26 $ en vente ici : https://www.souslesglaces.com/