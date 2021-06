Uma et Selma Gahd proposent une soirée de tarot pas comme les autres dans Why, Gahd, WHY ? !.

Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Stéphanie Morin

La Presse

André Duchesne

La Presse

Émilie Côté

La Presse

Éric Clément

La Presse

En ligne

Art divinatoire à la sauce drag

Why, Gahd, WHY ? !, spectacle de clôture de l’OFFTA, s’annonce comme un sacré party. Uma et Selma Gahd, maîtresses de la drag montréalaise, du kitsch et du drame, proposent un cabaret en ligne inspiré des 22 arcanes majeurs du tarot. À partir de cartes pigées au hasard par le public, elles vont interpréter à leur manière les prophéties du destin dans l’espoir de sauver le monde (ou votre vie amoureuse !). Un spectacle déjanté qui se veut aussi un hommage à nulle autre que l’astrologue excentrique JoJo Savard. Le laissez-passer du festival, vendu 25 $, est nécessaire pour assister à cette représentation. Le 5 juin à 21 h 30, sur Zoom.

En ligne

Le Festival du film Très Court

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL TRÈS COURT Le documentaire Éloge de la reliure, d’Hugo Jouanny (France) est de la programmation du 23e Festival Très Court.

L’organisme Ciné-Verdun présente le 23e Festival Très Court du 4 au 13 juin. Toute la programmation sera diffusée en ligne. Au programme, on trouve 144 films internationaux divisés en 6 sélections officielles (compétition, paroles de femmes, documentaires, etc.) et 3 programmes québécois regroupant 50 jeunes cinéastes. Les films sont tous d’une durée de moins de quatre minutes. De nombreux prix seront remis. L’ensemble des films est proposé à contribution volontaire. On s’inscrit en allant sur le site de Ciné-Verdun.

En ligne

Face à face pour inaugurer le Théâtre Alphonse-Desjardins

PHOTO TIRÉE DU SITE DU THÉÂTRE ALPHONSE-DESJARDINS Pour son inauguration, le nouveau Théâtre Alphonse-Desjardins de Repentigny propose un spectacle animé par Claude Prégent offert gratuitement en webdiffusion du 9 au 13 juin.

Pour son inauguration, le nouveau Théâtre Alphonse-Desjardins de Repentigny propose un spectacle animé par Claude Prégent offert gratuitement en webdiffusion du 9 au 13 juin. Intitulé Face à face, il réunit notamment Diane Dufresne, Louis-Jean Cormier, Michel Rivard, Dominique Fils-Aimé, Les 7 Doigts, Damien Robitaille, David Goudreault, Guylaine Tanguay, Christian Marc Gendron, Laurence Jalbert, Axelle Munezero, Alexandre Da Costa et Margau.

En ligne

Ondinnok et le NTE présentent L’enclos de Wabush

PHOTO MARLÈNE GÉLINEAU-PAYETTE, FOURNIE PAR ONDINNOK La pièce L’enclos de Wabush

La compagnie de théâtre autochtone Ondinnok et le Nouveau Théâtre Expérimental présentent du 4 juin au 4 juillet la captation de la pièce L’enclos de Wabush. Écrite par l’auteur Louis-Karl Picard-Sioui, la pièce raconte la quête initiatique de Pierre Wabush, quadragénaire sans enfants ni profession, qui fait éclater un scandale dans la réserve imaginaire de Kitchike. Six interprètes partagent la scène dans cette œuvre mise en scène par Dave Jenniss et Daniel Brière. La webdiffusion est gratuite.

Au musée

Autochtones : deux expos gratuites au McCord

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Vue de l’exposition Il fut un chant, de Meryl McMaster, au musée McCord

Pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones, le musée McCord invite la population à venir visiter gratuitement, du 19 au 21 juin, Il fut un chant, de Meryl McMaster, et l’exposition permanente Porter son identité – La collection Premiers Peuples, qui se termine le 27 juin. Une projection du court métrage Smudge, de Pepper O’bomsawin, sera également accessible gratuitement dans le théâtre du musée.

En salle et en ligne

Dernière chance pour le Festival Masq’alors !

PHOTO DANIEL TUAL LOIZEAU, FOURNIE PAR LE FESTIVAL MASQ’ALORS ! Le masque sous toutes ses coutures est à l’honneur au festival Masq’alors !.

Dernier week-end d’activités pour le Festival international du masque du Québec, qui se tient tous les deux ans dans la ville de Saint-Camille. Des évènements en salle et en webdiffusion sont proposés jusqu’au 6 juin. En vrac : spectacles de danse ou de théâtre, film documentaire, exposition, échange en téléprésence avec des artistes d’Europe, atelier d’art clownesque… Parce que la vie masquée ne se résume pas au banal masque de procédure !