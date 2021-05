À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

24 images

Si vous avez vu ou comptez voir le tout dernier film de Denis Côté, Hygiène sociale, vous allez apprécier cet échange entre le cinéaste et Simon Laperrière, auteur, ancien programmateur au festival Fantasia et chargé de cours à l’Université de Montréal. Une conversation très conviviale et sans prétention à propos du film, des thèmes qu’il aborde, des acteurs (le film met en vedette Maxim Gaudette) et du tournage. Ce film, la première comédie du cinéaste, a valu à Denis Côté le prix du meilleur réalisateur dans la catégorie Encounters à la dernière Berlinale.

Prince : The Story of Sign O’The Times

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB D’APPLE Prince : The Story of Sign O’The Times

En huit épisodes, cette balado raconte l’histoire derrière l’album Sign O’the Times de Prince. On y parle aussi bien du contexte dans lequel l’artiste a accouché de ce chef-d’œuvre – fiançailles, déménagement, recommencements, tremblement de terre… – que de la tournée qui a suivi. On y entend les nombreux collaborateurs de Prince ainsi que des témoins de l’époque et c’est fascinant. Pas pour rien que la série de balados vient de remporter deux Webby Awards : prix du meilleur podcast Art et culture et choix du public.

Washington d’ici

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB Washington d’ici

Ceux et celles qui ont suivi de près la campagne présidentielle américaine connaissent peut-être la balado Washington d’ici. Durant un an et demi, les cinq correspondants des radios francophones publiques ont couvert cette drôle de course et produit 36 épisodes dans lesquels ils la décortiquaient pour leurs auditeurs. Washington d’ici, à laquelle participait Raphaël Bouvier-Auclair d’ICI Radio Canada, vient d’être primée au Grand Prix Stratégies de l’innovation. Les élections sont passées, mais rien ne nous empêche de réécouter la balado.

Wind of Change

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE CROOKED Wind of Change

Vous avez peut-être déjà dansé un slow sur la chanson Wind of Change. Mais connaissiez-vous l’histoire derrière cette ballade rock des Scorpions ? Un jour, un journaliste du magazine New Yorker apprend que ce succès des années 1990, associé à la fin de la guerre froide, aurait été écrit par… la CIA. Cette balado en huit épisodes est son enquête et c’est absolument captivant. La balado est offerte depuis l’an dernier, mais on vous en parle car elle vient de remporter trois Ambies (prix d’excellence en audio de la Podcast Academy) dans les catégories suivantes : meilleur animateur, meilleur reportage et meilleur scénario de non-fiction. Des prix amplement mérités.