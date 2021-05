Québec permet la tenue de spectacles extérieurs avec places assises assignées d’avance à compter de vendredi en zones jaune, orange et rouge avec les mêmes consignes sanitaires que les spectacles en salle et une capacité maximale de 250 personnes, a annoncé la ministre de la Culture Nathalie Roy, mercredi après-midi.

Mayssa Ferah

La Presse

Dès le 28 mai, les grandes salles, les amphithéâtres, les stades intérieurs et les stades ou les sites extérieurs avec places assises assignées d’avance seront également autorisés à présenter des performances devant 2500 personnes. La foule devra être divisée en sections de 250 personnes chacune. On indique que les points d’entrée et de sortie doivent être indépendants et surveillés.

La distanciation et le porte du couvre-visage demeurent en vigueur.

Les festivals comportant des performances extérieures où les spectateurs sont debout ou assis et sans places assignées seront permis à partir du 25 juin dans toute la province. Un maximum de 2500 personnes sera autorisé sur chaque site.

« Ces festivals et évènements devront se dérouler dans le respect des mesures sanitaires de base (distanciation entre les personnes ne résidant pas à la même adresse et port du masque ou du couvre-visage selon les règles en vigueur) et de mesures spécifiques », indique Québec.