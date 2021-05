Le Musée de la civilisation de Québec rouvre jeudi avec une exposition sur la civilisation maya.

Émilie Côté

La Presse

L’exposition, à voir jusqu’au 3 octobre, s’attarde au mystère, à l’héritage et à la résilience des Mayas d’Amérique centrale, soit l’une des plus grandes civilisations du monde. On leur doit des temples grandioses, des méthodes agricoles et un grand respect de la nature. Aujourd’hui, les Mayas sont plus de 6 millions à vivre au Guatemala, au Bélize et au Mexique. Contrairement aux Incas et aux Aztèques qui ont complètement disparu, ils ont survécu à l’élimination raciale.

L’exposition, intitulée MAYA, a été initiée par le MuseumsPartner, situé en Autriche, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Sports du Guatemala. On y présente notamment près de 300 artefacts — statuettes, stèles de pierre, bijoux —provenant du Musée national d’archéologie et d’ethnologie du Guatemala et de la Fondation La Ruta Maya.