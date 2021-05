Musique

Les chants de résilience d'Allison Russell

Il n’y a pas la musique d’un côté et la vie de l’autre. Allison Russell, chanteuse montréalaise établie à Nashville, trouve que tout est lié : ce qu’elle a vécu, ce qu’elle chante, ce qu’elle défend comme femme et comme artiste. Outside Child, son premier album à paraître sous son nom, évoque le meilleur de Cowboy Junkies et de Norah Jones.