Le Conseil des arts de Montréal a dévoilé mardi la liste des finalistes à ses prix Nos indispensables qui soulignent les réalisations de créatrices et créateurs ayant marqué l’année artistique 2020.

Stéphanie Morin

La Presse

Le public est invité à voter pour le prix de la bienveillance, afin d’honorer les artistes qui ont voulu aider les gens pendant la pandémie. Les finalistes sont Bonheur mobile (qui regroupe Patin Libre, Cirque Alfonse, Machine de Cirque et LOL Brothers), Festival des arts de ruelle, Hoodstock, Je suis Julio (avec Les balades dansées et De la danse aux balcons), MAPP_MTL (Les messagers de l’espoir), Never Was Average (La vie des Noir·e·s compte), POP Montréal (Chantons sur les balcons) et Sept courtepointes pour les enfants de Joyce Echaquan (par le Centre de santé autochtone de Tiohtià : ke et Arts Racines & Thérapies Montréal).

Le gagnant sera connu le 22 juin lors d’un évènement animé par Pierre-Yves Lord.

Des prix Nos indispensables seront aussi remis dans les catégories suivantes : équité, innovation, proximité et solidarité.

Pour voter : www.nosindispensables.ca