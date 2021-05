L’anthropologue, auteur et animateur Serge Bouchard est mort à l’âge de 73 ans.

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse

Pendant un quart de siècle, Serge Bouchard a accompagné les auditeurs de Radio-Canada dans leurs réflexions et leur vision du monde. En mars, l’anthropologue avait fait paraître Un café avec Marie, un hommage à sa compagne défunte, Marie Lévesque, emportée par le cancer en pleine pandémie de COVID-19.

Dimanche dernier, Jean-Philippe Pleau, son complice au micro de l’émission C’est fou…, avait transmis ce message de Serge Bouchard sur sa page Facebook : « Je vous remercie de votre patience, et de votre discrétion. Je retrouve lentement ma force de mammouth, et j’ai hâte de retrouver le micro, les auditrices et les auditeurs, le jeune-vieux Jean-Philippe Pleau et notre valeureux recherchiste Mathieu Fournier. »

La page Facebook de l’émission avait indiqué, en avril, que Serge Bouchard avait besoin de repos en raison de « petits soucis de santé ».

Mardi, Jean-Philippe Pleau a publié un poignant message sur Facebook. Il avait parlé à son coanimateur la veille, au téléphone, « pendant Canadien ». « Tu remontais la pente. Ta voix était bonne. T’allais avoir ton congé d’hôpital vendredi. Tu voulais qu’on se voit ce week-end. Dehors. À deux (maudits) mètres. La mort nous sépare maintenant. Mais comme tu me l’as enseigné, la présence est dans l’absence. Tu n’es pas loin, je le sais. Je le sens. Je t’aime. On t’aime. »

Collègues, lecteurs, auditeurs, politiciens et artistes ont multiplié les messages de tristesse et les hommages dans les réseaux sociaux. « Le Québec perd un grand sage. Condoléances à tous les proches », a tweeté le premier ministre du Québec, François Legault.

« Moi-même anthropologue de formation, j’ai pu constater de près l’apport de M. Bouchard au savoir québécois. Un grand intellectuel nous quitte », a pour sa part écrit la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Un mentor et néanmoins ami, a commenté Biz, auteur et membre de Loco Locass, sur Twitter. Il m’a transmis l’idée d’une Amérique franco-métisse à hauteur d’homme. Dans un Québec tourmenté et tout écartillé, sa voix apaisante me manque déjà. »

« C’est l’amour qui m’a porté toute ma vie, et qui m’a rendu extrêmement vulnérable, avait récemment confié Serge Bouchard à La Presse. Car tout ce que tu aimes, tu vas le perdre. Quand on aime, on s’expose, on se rend vulnérable, on s’ouvre au monde. »

Serge Bouchard est né en 1947 à Montréal. Il s’est passionné pour l’histoire des Premières Nations, la nordicité et l’Amérique francophone. Son site web indique d’ailleurs que son mémoire de maîtrise avait porté sur le savoir des chasseurs innus du Labrador, tandis que sa thèse de doctorat décrivait et analysait la culture des camionneurs au long cours dans le nord du Québec.

Au fil de sa carrière, il a réalisé des études de terrain sur la Côte-Nord, au Labrador, au Nunavik, à la baie James et au Yukon.

Écrivain, il a signé de nombreux ouvrages. Son essai Les Yeux tristes de mon camion lui a permis de remporter le prix du Gouverneur général en 2017.

Avec La Presse Canadienne