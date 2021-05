Radio-Canada a annoncé jeudi que le journaliste et animateur Maxime Coutié sera à la barre de l’émission de radio Aujourd’hui l’histoire à compter de l’automne.

Stéphanie Morin

La Presse

Il succèdera ainsi à Jacques Beauchamp, qui aura animé plus de 1000 émissions en six ans et qui quittera ses fonctions à la fin de l’actuelle saison.

Maxime Coutié quittera l’animation des Radiojournaux et du balado À la une, pour se consacrer à l’émission à caractère historique, diffusée du lundi au jeudi, 20 h, sur ICI Première.