L’animatrice Maripier Morin a demandé que sa sélection controversée à la soirée Artis soit retirée, affirmant qu’elle ne voulait plus « diviser ».

Alice Girard-Bossé

La Presse

Maripier Morin s’est livrée à Guy A. Lepage, dimanche soir à Tout le monde en parle, en parlant de son « ego démesuré » et du « sentiment de honte » qui l’habite depuis les révélations par La Presse, samedi, de nouvelles allégations d’agressions physiques, d’attouchements sexuels non sollicités et de commentaires racistes.

« En état de consommation, j’ai transgressé la limite de l’autre et de la mienne aussi. À un moment donné, tu n’as plus conscience d’où est-ce que ça s’arrête la limite », a-t-elle affirmé à l’émission Tout le monde en parle. « J’ai manqué de respect à tellement de monde. […] Je considérais que je pouvais tout faire. C’est malheureux. »

Elle a par ailleurs demandé que sa sélection controversée à la soirée Artis, qui doit avoir lieu le 9 mai prochain, soit retirée. « Cet après-midi, j’ai pris la décision de retirer ma nomination, parce que je suis tannée de diviser », a-t-elle annoncé. Elle était finaliste dans la catégorie du rôle féminin pour une série dramatique saisonnière pour son rôle dans La faille.

Elle estime qu’il « aurait été plus simple » que les organisateurs de la soirée prennent cette décision d’eux-mêmes, comme ils l’ont fait l’an dernier.« Moi, je l’ai accueillie cette nomination-là avec beaucoup d’amour, a-t-elle raconté. Je me suis dit : « Je suis qui moi pour dire au public : non, tu n’as pas d’affaire à voter pour moi. » Ça ne m’appartenait pas. C’est pour ça qu’on a laissé ça comme ça. »

De nombreuses personnalités publiques dont Magalie Lépine-Blondeau, Anne-Élisabeth Bossé, Rosalie Vaillancourt et Arnaud Soly avaient exprimé leur malaise ou leur incompréhension devant cette sélection.

L’animatrice et comédienne n’a pas nié ce qui lui est reproché par cinq personnes qui se sont confiées à la journaliste Marissa Groguhé et qui s’ajoute aux accusations de harcèlement sexuel, d’agression physique et de propos racistes par la chanteuse Safia Nolin à son endroit, il y a un peu plus de neuf mois. « Je ne cautionne absolument pas la violence sur les réseaux sociaux », a-t-elle ajouté, à propos des attaques de certains de ses admirateurs contre Safia Nolin, depuis des mois.

La femme de 34 ans est revenue sur sa dépendance à l’alcool, une maladie qu’elle subit, dit-elle, « comme un dédoublement de personnalité. » Elle consulte une psychologue et souhaite avoir droit à la réhabilitation ainsi qu’à un « semblant de vie normale ». Elle s’est défendue d’être raciste, malgré des propos racistes que lui reprochent trois personnes, incluant Safia Nolin.

Son passage à l’émission Tout le monde en parle a été vivement critiqué sur les médias sociaux dimanche. Plusieurs personnes ont déclaré qu’un individu qui commet des violences sexuelles et racistes n’a pas sa place à l’écran.