Arts

Allégations de viol et d’inconduites sexuelles

La comédienne Esmé Bianco poursuit Marilyn Manson

La comédienne britannique Esmé Bianco, connue pour son rôle de Ros dans la série Game of Thrones, a décidé de poursuivre le chanteur et musicien rock et metal Marilyn Manson qu’elle accuse de viol et abus sexuels à son endroit.