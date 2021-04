Alec Castonguay succède à Michel C. Auger à la barre de Midi Info

Le journaliste politique Alec Castonguay animera le populaire magazine Midi Info d’Ici Première à compter de la saison 2021-2022, a annoncé mercredi la direction de Radio-Canada.

Jean Siag

La Presse

Alec Castonguay, qui est chef du bureau politique du magazine L’Actualité depuis 2011, est un habitué de Radio-Canada, où il est commentateur à l’émission Les coulisses du pouvoir (sur ICI RDI et ICI Télé) et analyste politique aux émissions Le 15-18 (à Montréal) et C’est encore mieux l’après-midi (à Québec).

« Je suis très heureux d’animer une émission d’affaires publiques à Radio-Canada, a-t-il indiqué par voie de communiqué. C’est avant tout une question d’authenticité et de curiosité envers le monde qui nous entoure. Mieux le comprendre pour savoir quoi en penser. Je ferai de mon mieux pour partager avec les auditeurs le plaisir de s’informer. C’est un privilège de succéder à Michel C. Auger à la barre d’une émission qui a su, au fil des ans, devenir un incontournable de l’information radiophonique, notamment sur le plan politique et des affaires publiques. »

Alec Castonguay arrive à Radio-Canada avec une solide feuille de route. Le journaliste politique a reçu de nombreuses récompenses au fil de sa carrière, dont le prix Judith-Jasmin à quatre reprises. En mars dernier, il a publié Le printemps le plus long : Dans les coulisses des batailles politiques contre la COVID-19, sur les dessous de la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault, aux Éditions Québec-Amérique.

Le 26 mars dernier, Michel C. Auger avait annoncé son intention de laisser son micro, après avoir animé cette émission d’affaires publiques pendant cinq ans. « Je quitte l’animation de Midi info, mais je ne quitte pas le journalisme et je ne quitte pas Radio-Canada », avait-il déclaré en ondes.