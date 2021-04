Télévision

Le seigneur des anneaux : la série la plus chère de l’histoire ?

Oubliez Game of Thrones et son budget par saison tournant autour de 100 millions de dollars américains (125 millions de dollars CAN). La série télévisée la plus onéreuse de l’histoire risque fort d’être Lord of the Rings (Le seigneur des anneaux), produite par Amazon.