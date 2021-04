À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

L’académie de voyage de Bruno Blanchet

On peut compter sur Bruno Blanchet pour nous raconter les meilleures anecdotes de voyage, les histoires les plus folles et les plus disjonctées qui soient. Dans cette série de balados qui transpirent l’exotisme (et l’exotisme, on le prend quand il passe ces temps-ci), le bourlingueur actuellement établi en Thaïlande propose des épisodes thématiques (amour, arnaques, etc.) autour du voyage. Beaucoup de témoignages viennent enrichir le propos. Seul (petit) bémol : la narration, trop écrite et trop lue pour une balado où on privilégie habituellement un ton moins formel. On préfère notre Bruno Blanchet lâché lousse…

> Écoutez la balado

The Crisis

IMAGE FOURNIE PAR VICE NEWS The Crisis

On entend moins parler de Vice News depuis quelque temps, mais l’entreprise médiatique controversée propose encore des contenus qui se distinguent. Cette fois, c’est une longue enquête sur une société de l’Alabama qui exploite des mines de charbon en Colombie. Des travailleurs de cette mine, représentants syndicaux, seront assassinés et l’enquête dévoilera tout un réseau d’influences, de pots-de-vin et de corruption sur fond de guerre civile. Le gouvernement, les forces de l’ordre ainsi que les groupes révolutionnaires sont tous impliqués. Après cinq minutes d’écoute, on est complètement accroché tellement c’est bien raconté. La série est offerte en anglais et en espagnol.

> Écoutez la balado (en anglais)

Dans l’eau chaude

IMAGE FOURNIE PAR LA FABRIQUE CULTURELLE Dans l’eau chaude

À mi-chemin entre la balado et le radio-théâtre, Dans l’eau chaude devait être à l’origine une pièce de théâtre sur le milieu de la restauration. La pandémie a forcé l’auteure, Blanche Gionet-Lavigne, à « se réinventer » et elle propose à la place une série de balados dans laquelle des chefs (Martin Juneau, Danny St Pierre, Colombe St-Pierre, etc.) racontent des anecdotes mémorables (ou des histoires d’horreur) qui se sont produites dans leur établissement. On souffre avec Martin Juneau quand il raconte ses problèmes de plomberie un soir où son resto est plein à craquer. C’est super bien fait, c’est à la fois drôle et angoissant et, surtout, absolument divertissant. Une production du Théâtre Parabole.

> Écoutez la balado

Minnie Questions with Minnie Driver

IMAGE FOURNIE PAR APPLE Minnie Questions with Minnie Driver

Dans une longue entrevue qu’elle a récemment accordée au quotidien The Guardian, Minnie Driver a parlé des hauts et des bas de sa carrière d’actrice. Celle qui partageait la vedette de Good Will Hunting avec Matt Damon est résiliente, et ses intérêts dépassent les frontières du monde du cinéma. Elle vient de lancer une balado inspirée du Questionnaire de Proust dans laquelle elle cherche à cerner ce qui fait qu’un individu est ce qu’il est. C’est le choix de ses invités qui rend sa balado particulièrement intéressante : le journaliste Ronan Farrow, le chanteur de Foo Fighters Dave Grohl, l’actrice Viola Davis… Minnie Driver écoute bien et n’hésite pas à se raconter un peu pour approfondir la discussion. À écouter en allant faire une marche.

> Écoutez la balado (en anglais)