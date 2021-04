Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Sur vos écrans : finale de L’amour est dans le pré

C’est la fin de la neuvième saison de L’amour est dans le pré ce jeudi à 20 h sur les ondes de Noovo. Les agriculteurs Alex, Denis, Julien, Martin et Marc-Antoine se retrouveront ainsi au Manoir du lac William pour parler de leur retour à la réalité avec l’animatrice Katherine Levac, qui fera le point sur l’état des couples qui ont été formés cette saison. À partir de la semaine prochaine, Noovo fera place à la première saison de la série documentaire La famille est dans le pré, un grand succès de Canal Vie qui retrouve d’anciens couples de L’amour est dans le pré. La deuxième saison de la série sera quant à elle présentée à l’automne sur Canal Vie.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

> Consultez le site de Noovo

Au théâtre : Comment épouser un milliardaire

PHOTO HANA BENVENISTE, FOURNIE PAR LES ÉCURIES Michelle Parent, dans le solo Comment épouser un milliardaire

Le théâtre Aux Écuries va de nouveau accueillir les spectateurs avec la présentation en salle de la pièce à succès Comment épouser un milliardaire, du 13 au 17 avril. Ce one-woman show économique, présenté depuis 10 ans en France par Audrey Vernon, est ici repris par la comédienne et metteuse en scène Michelle Parent. On y suit les réflexions d’une ex-actrice engagée qui, à la veille de son mariage avec l’homme qui est au 33e rang des plus riches du globe, s’interroge sur les maux du capitalisme mondialisé. Un monologue grinçant inspiré, notamment, de la liste des hommes les plus riches du monde publiée chaque année par le magazine Forbes.

Stéphanie Morin, La Presse

> Consultez le site du théâtre Aux Écuries

En ligne : retour de la série Achtung Film !

PHOTO FOURNIE PAR LE GOETHE-INSTITUT DE MONTRÉAL Une scène du film Cocoon

Interrompue l’an dernier en raison de la pandémie, la série Achtung Film ! consacrée au cinéma allemand contemporain est de retour. Mais au lieu d’être projetés en salle, les films seront mis en ligne sur la plateforme du Cinéma du Parc. Du 9 au 19 avril, on pourra donc voir les œuvres Cocoon, de Leonie Krippendorf, et Walchensee Forever, de Janna Ji Wonders. Le premier film s’intéresse à l’amour entre deux jeunes femmes. Le second est consacré à l’histoire de quatre générations de femmes d’une même famille. Cette série de présentations est une initiative du Goethe-Institut de Montréal.

André Duchesne, La Presse

> Consultez le site du Cinéma du Parc

En ligne : la magie des grands bals viennois

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Alexandre Da Costa, violoniste, directeur artistique et chef attitré de l’Orchestre symphonique de Longueuil

L’Orchestre symphonique de Longueuil et son chef Alexandre Da Costa invitent le public à revivre l’époque des grands bals viennois à l’occasion de la webdiffusion de leur spectacle Stradivarius à Vienne, enregistré sur la scène du Théâtre Plaza, à Montréal. On pourra ainsi voir le chef et soliste Da Costa diriger ses musiciens tout en jouant lui-même face au public, une technique que le maestro manie à la perfection. Le programme sera composé de pièces immortelles de Johann Strauss telles que Le beau Danube bleu et la Valse de l’Empereur, sans oublier sa Tritsch-Tratsch Polka. Le concert sera offert en ligne du 8 avril au 8 mai ; les billets sont en vente sur le site de l’orchestre.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

> Consultez le site de l’ODSL

En ligne : 3e présentation du festival Ciné Vert

PHOTO FOURNIE PAR IMDB Une scène du film Une fois que tu sais présenté en ouverture de Ciné Vert

Le troisième festival de films environnementaux Ciné Vert aura lieu en ligne du 13 au 24 avril. Neuf longs métrages seront présentés sur la plateforme Tënk (tenk.ca) et seront suivis de groupes de discussion sur la page Facebook de Ciné Vert. À noter que le film d’ouverture, Une fois que tu sais, d’Emmanuel Cappellin, bénéficie d’une projection en salle, au Cinéma du Musée (13 avril à 18 h 45), en plus d’être mis en ligne. Un film québécois, Le dernier tuyau, d’Olivier D. Asselin, est présenté en première internationale. Il traite d’une enquête menée par des cégépiens sur le projet GNL Québec. Détails : cinevert.org

André Duchesne, La Presse

> Consultez le site de Tënk

> Consultez le site de Ciné Vert

En balado : premier Festival du Jamais Lu Mobile

IMAGE FOURNIE PAR LE FESTIVAL DU JAMAIS LU Le premier Festival du Jamais Lu Mobile se tiendra du 14 au 17 avril dans quatre régions du Québec qui sont actuellement en palier d’alerte COVID jaune ou orange.

Pour souligner ses 20 ans et pour faire un pied de nez à la pandémie, le Festival du Jamais Lu poursuit cette année son mandat de développement de la dramaturgie avec une série de baladodiffusions interrégionales qui permettra cette fois de mettre en valeur les auteurs et les autrices de différentes régions du Québec, nommément la Gaspésie, l’Estrie, le Saguenay et l’Abitibi. Les quatre textes inédits seront dirigés, travaillés et incarnés par des metteurs en scène, des comédiens et des concepteurs sonores de grand talent. Ce road trip virtuel sera offert en direct en écoute collective du 14 au 17 avril et sera ensuite offert en téléchargement à partir du 18 avril.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

> Consultez le site du Festival du Jamais Lu