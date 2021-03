Le ministère de la Culture et des Communications attribuera une aide financière de 677 954 $ à 18 projets dans le cadre de son programme Soutien au rayonnement numérique, issu du plan de relance économique du milieu culturel.

Marissa Groguhé

La Presse

Quelque 88 organismes à but non lucratif, coopératives, médias communautaires et bibliothèques publiques ont pu bénéficier dans la dernière année de ce programme gouvernemental pour effectuer leur virage numérique.

Le programme Soutien au rayonnement numérique vise à « multiplier les initiatives de création, d’adaptation, de diffusion et de mise en valeur des manifestations et des contenus culturels en ligne ».

« Les pratiques numériques offrent des occasions formidables de création aux artistes d’ici, de même que des possibilités décuplées de diffusion auprès d’un public toujours plus vaste et varié, a affirmé la ministre de la Culture Nathalie Roy, dans un communiqué. Je suis heureuse de soutenir ces 18 initiatives qui, avec les outils technologiques, permettent de mettre en valeur les œuvres québécoises, et de les rendre plus accessibles. »

Plus de 3 millions de dollars ont été octroyés jusqu’à maintenant en vertu du Soutien au rayonnement numérique. Déjà, au cours de la dernière année financière, 13,4 millions ont permis de soutenir 28 projets via le programme Ambition numérique. Le plan de relance économique du milieu culturel est doté d’une enveloppe de 450 millions.