L’ADISQ a annoncé lundi matin le départ de sa directrice générale, Solange Drouin, « au début de l’été prochain ». Après trois décennies d’implication au sein de l’association consacrée au disque, au spectacle et à la vidéo, l’avocate de formation souhaite se consacrer à des « projets personnels ».

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse

« C’est avec un profond regret que nous avons appris la décision de Solange, a commenté le président de l’ADISQ, Philippe Archambault, dans un communiqué. Au cours des trois dernières décennies, elle a consacré toutes ses énergies à promouvoir les intérêts du milieu québécois de la musique, avec une compétence, une combativité et une créativité qui lui sont uniques. »

Solange Drouin délaissera aussi ses fonctions de vice-présidente aux affaires publiques de l’ADISQ. Sous sa gouverne, elle a mené de front d’importants dossiers : révisions législatives en faveur des artistes, renforcement des financements gouvernementaux, diversité des expressions culturelles, etc.

« Ma plus grande fierté, précise Mme Drouin dans un communiqué, est d’avoir formé une équipe solide et investie, qui est loin d’être allée au bout de ce dont elle est capable pour notre musique et notre culture. »

L’ADISQ doit annoncer dans les prochaines semaines les étapes qui mèneront au remplacement de sa directrice générale.