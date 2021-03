Allez, prenez place dans les gradins pour ce combat ultime entre les finales saisonnières d’Une autre histoire et de 5e Rang, que Radio-Canada relaiera lundi et mardi. Gladys (Julie Roussel) a préparé des smoothies santé pour tout le monde. Il y a même des collations (bios, évidemment) de l’entreprise Fous de Food de la ferme Goulet et filles.

Hugo Dumas

La Presse

Dans le ring, les deux concurrents ont du souffle. Mais c’est Une autre histoire qui dégaine le punch le plus percutant, juste avant que la cloche ne sonne. L’épisode se conclut par un K.-O. inattendu, qui vise un personnage central du récit.

Honnêtement, personne, même le grincheux Nostradumas, n’a vu venir cette attaque sournoise de quelques secondes, qui sort du coin gauche et qui nécessite l’intervention rapide des secours. La scénariste Chantal Cadieux abandonne ses fidèles sur un immense point d’interrogation, qui les hantera jusqu’à l’automne. Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point-là à Belleville ?

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Marina Orsini, Patrice Godin et Michel-Olivier Girard dans une scène de la finale d’Une autre histoire

En même temps, Belleville abrite une couturière meurtrière/mante religieuse (Nathalie Coupal), qui empoisonne des hommes au fentanyl, plus rien ne nous étonne. Et désolé pour les fans qui croient encore au couple d’Anérone ou de Ronaménone, à votre choix. La réunification de Ron (Vincent Graton) et Anémone (Marina Orsini), après 30 ans de séparation, m’apparaît de moins en moins plausible, surtout avec le cancer de Patricia (Marie Turgeon), qui a resserré les liens de son couple.

Cet épisode final nous montre enfin le mariage controversé entre l’avocat Steeve (Francis Ducharme) et le dentiste Sébastien (Benoit McGinnis), qui s’unissent pour partager la garde du petit Ali. Encore ici, danger. Steeve a réussi à modérer ses ardeurs de maniaque, qui n’attendent qu’une étincelle pour exploser. Heureusement que Ruth (Patricia Tulasne) veille, car son fils Sébastien dort au gaz en tabarouette.

Si Une autre histoire a frappé fort en fin de bagarre, l’épisode de 5e Rang a été plus constant et compact pendant une heure. Il y a plusieurs points à analyser dans cette finale, dont la fameuse traque au tueur en série de Valmont, ce psychopathe qui porte le parfum Men Deluxe, une sorte d’Aqua Velva rural.

Cette enquête complexe, qui ne se bouclera pas mardi, placera un personnage chouchou du téléroman agropolicier en danger de mort. Et encore une fois, le pauvre joggeur Alex (Francis-William Rhéaume) débarquera sur les lieux du crime, sans le vouloir.

Le nombre de suspects potentiels rétrécit, comme l’orgueil du garagiste Paul (Luc Senay) quand il enfile son boubou. Mardi soir, Clothilde (Frédérike Bédard) a reconnu l’odeur de l’homme qui l’a battue et violée dans les années 1980. L’agresseur sentait l’eau de cologne Men Deluxe, comme son ex-mari Benoit Mayrand (Michel Perron), un camionneur qui a travaillé pour la même société de transport que son ami Joe (Michel Laperrière).

Les effluves de marde de ce parfum cheap, dixit la raffinée Clothilde, ont aussi été retrouvés sur le corps de plusieurs victimes en Nouvelle-Angleterre. Tiens, tiens.

Il ne faut pas écarter trop rapidement le bizarre Marc Trempe (Marc Béland), alias le vendeur de Converse de Valmont. Marie-Christine (Julie Beauchemin) l’aperçoit souvent dans ses visions. Et Marc Trempe sortait avec Carole Lacombe, la mère de Réginald (Maxime de Cotret), quand elle a disparu. Vous verrez mardi la cérémonie en hommage à Carole, qui tournera au vinaigre, c’était prévisible.

Dans les derniers mois, les auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier ont jonglé avec plusieurs balles sans en laisser tomber une seule. Leur téléroman 5e Rang a gagné en profondeur et en complexité. C’est très bon.

Le triangle toxique entre Simon (Simon Pigeon), la coiffeuse Guylaine (Catherine Paquin-Béchard) et le désespéré Sébastien (Marc-André Brunet) frôlera encore le drame. N’oubliez pas que Simon et Sébastien possèdent chacun une arme à feu. Je n’en révèle pas plus.

Pour revenir à Simon, il glisse sur une pente dangereuse. C’est lui qui détient la clé USB qui incrimine Tina (Brigitte Poupart) dans le meurtre de son propre père. La vendra-t-il au frère de Tina, Lucas (Louis-David Morasse), qui se décarcasse pour obtenir la tête de sa sœur ?

La grand-mère Monique Lacombe (Sophie Clément) et la candidate à la mairie de Valmont, Francine Bérubé (Muriel Dutil), font partie de mes personnages préférés de 5e Rang. Deux vieilles malcommodes pleines de vie, de venin et d’esprit. Ça fait changement des personnages âgés que l’on voit trop souvent neurasthéniques, éteints ou grabataires dans nos émissions.

Personnellement, une grand-mère qui chasse, qui parle aux esprits, qui ne ment jamais aux enfants et une autre combative, prête à se battre dans la bouette pour gagner ses élections, c’est de cette façon que je veux vieillir, mais avec moins d’ombre à paupières turquoise sur les yeux, s’il vous plaît.