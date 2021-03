À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

Faisez vos recherches !

« La complosphère pour les nuls », c’est un peu l’approche adoptée ici par les trois concepteurs de cette balado à la fois instructive et divertissante. Comme entrée en matière, l’humoriste Colin Boudrias s’entretient avec sa mère à propos de QAnon. C’est le point de départ, très drôle, d’une explication fouillée et sérieuse rendue avec beaucoup d’humour. L’auteur Mathieu Charlebois et la chercheuse et éducatrice populaire en médias numériques Liane Décary-Chen complètent le trio, chacun apportant son regard et ses compétences pour parler du phénomène. Un bon point pour la qualité de la production. Depuis le début de la pandémie, plusieurs balados se résument à des conversations téléphoniques enregistrées, avec des résultats plus ou moins agréables à écouter. Cette balado, produite par le journal multiplateforme Ricochet, est très bien réalisée. Ça compte.

> Écoutez la balado

Stolen – The Search for Jermain

IMAGE FOURNIE PAR GIMLET Stolen –The Search for Jermain

La journaliste Connie Walker est originaire de la nation crie d’Okanese, en Saskatchewan. Elle s’intéresse à la disparition de femmes autochtones depuis plusieurs années et a déjà produit deux séries balado sur la question. Dans ce nouveau baladocumentaire en huit épisodes, elle se penche sur l’histoire de Jermain Charlo, jeune mère de famille aperçue pour la dernière fois dans un bar de Missoula, dans le Montana. Au cœur de la série, une enquête policière qui s’est étirée sur deux années. Mais c’est plus que le récit d’une traque policière. C’est aussi un portrait saisissant de la réalité des femmes autochtones. Et c’est produit par Gimlet, un gage de qualité dans l’univers des podcasts américains.

> Écoutez la balado (en anglais)

Ondes

IMAGE FOURNIE PAR STUDIO MILE END Ondes

Ex-ballerine, animatrice, professeure de yoga, Geneviève Guérard est une fille aux multiples talents. À la tête du studio de yoga Mile End, elle vient tout juste de lancer une série de balados dans lesquels elle va à la rencontre de gens qui partagent avec nous leur « recette » pour aller bien, leur philosophie de vie, quoi. La première invitée est la journaliste et animatrice Rose-Aimée Automne T. Morin, autrice du roman Il préférait les brûler. Elle parle de féminisme, de confiance en soi, de créativité, d’équilibre. Un entretien hyper sympathique et, au risque d’utiliser un cliché, très authentique.

> Écoutez la balado

Les Bien Veillants

IMAGE FOURNIE PAR ROMEO Les Bien Veillants

Benoit Rodrigue et Rafaël Ouellet sont deux cinéastes québécois. Ils se rencontrent ponctuellement dans la salle du cinéma Moderne pour parler métier. Dans le plus récent épisode, ils s’entretiennent avec la directrice de casting Nathalie Boutrie, qui a travaillé sur de nombreux films, dont Polytechnique, Mommy, Monsieur Lazhar et La femme de mon frère, pour ne nommer que ceux-là. Charisme, présence, lumière, chimie… Qu’est-ce qui fait un bon casting au juste ? On parle aussi des aspects moins connus du travail des directeurs de casting, et c’est fort intéressant. Sur le site, on retrouve aussi les épisodes précédents, enregistrés en 2020. Pour maniaques de cinéma et pour ceux et celles qui rêvent d’en faire un jour.

> Écoutez la balado