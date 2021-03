Tika

La quête d’amour-propre

Elle a assuré la première partie de John Legend. Son idole est Prince. Elle a pris part à une grande campagne publicitaire de Sephora. Et elle vit à Montréal depuis cinq ans. Faites la découverte de Tika, dont le premier album Anywhere But Here va ravir les amateurs de pop nocturne et de R & B à fleur de peau.