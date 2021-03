Sous le thème de « L’ascension des engagés », la plus récente édition du Gala Dynastie a honoré l’excellence noire dans la province après une année marquée par une vague de manifestations antiracistes à travers le monde et de multiples discussions sur les inégalités raciales et la diversité au Québec sur diverses tribunes.

Mayssa Ferah

La Presse

Le Gala Dynastie, qui récompense l’excellence culturelle, artistique et médiatique de la communauté noire au Québec, a soufflé ses cinq bougies virtuellement samedi soir, pandémie oblige.

Rappelons que cette année, le public a eu son mot à dire dans le choix des lauréats. Plus de 6000 votes ont été comptabilisés et combinés à ceux du jury pour déterminer les gagnants de chacune des catégories.

PHOTO MANOUCHEKA LACHERIE, FOURNIE PAR LE GALA DYNASTIE Mamadi III Fara Camara était le présentateur du prix de l’activiste/militant.e de l’année.

Le documentariste et militant Will Prosper a remporté le prix de l’activiste/militant.e de l’année, qui a été présenté par Mamadi III Fara Camara, faussement accusé plus tôt cette année d’avoir blessé gravement un policier du SPVM. Dans un discours de remerciement bien senti et mesuré, Will Prosper a souligné l’apport des travailleurs essentiels pendant la pandémie, certains sans statut, « alors que le gouvernement ne retourne pas la pareille ».

Je remercie tous nos ancêtres qui se sont battus pour que nos conditions s’améliorent. […] C’est encore inconcevable qu’on se batte en 2021 pour un monde exempt de racisme anti-noir. Will Prosper, documentariste et militant

Gabriella Kinté, propriétaire de la librairie Racines, a remporté deux prix : celui de l’entreprise engagée de l’année et celui de l’entrepreneur.e de l’année ayant fait rayonner la culture noire.

C’est Fabrice Vil qui a remporté le prix de la personnalité média engagée de l’année (radio et télé). Il a profité de cette visibilité pour sonner l’alarme au sujet des jeunes privés d’activités sociales et sportives en raison de la crise sanitaire.

PHOTO MANOUCHEKA LACHERIE, FOURNIE PAR LE GALA DYNASTIE Fabrice Vil, gagnant du prix de la personnalité média engagée de l’année (radio et télé)

« Les grands oubliés sont nos jeunes en temps de pandémie et je tiens à remercier tous les professionnels et les organismes [qui travaillent pour les jeunes] », a ajouté le militant, chroniqueur et fondateur de Pour 3 Points.

Lauréats

Le prix de l’organisation communautaire de l’année, présenté par la Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs, a été remis à My Mental Health Matters. L’organisme fondé par Ernithe Edmond et Fama Tounkara vise à déstigmatiser les enjeux de santé mentale auprès de jeunes issus de diverses cultures via un grand nombre de ressources.

Le prix de la personnalité web engagée de l’année a été remis à Jessica Prudencio. La jeune animatrice et créatrice de contenus populaire sur les réseaux sociaux aborde souvent des sujets touchant au racisme, au féminisme et à la diversité des corps.

Le trio formé par Naï Tremblay, LauRiie CantHelp et Christle Gourdet, créatrices de Black Girls From Laval, a obtenu le prix de la production web engagée de l’année.

La chroniqueuse au Devoir Émilie Nicolas a été élue personnalité média écrit engagée de l’année (web et imprimé). Marissa Groguhé, reporter culturelle à La Presse, était également en lice pour ce prix.

PHOTO MANOUCHEKA LACHERIE, FOURNIE PAR LE GALA DYNASTIE Niti Marcelle Mueth, lauréate du prix de l’artiste engagé.e de l’année

Le prix de l’initiative engagée de l’année a été remis à la Ligue des Noirs nouvelle génération pour l’organisation de la grande Marche contre le racisme, l’été dernier.

Le prix du podcast engagé de l’année a été décerné à Tihitina Semahu et Rebecca G. Joachim, les deux femmes derrière Woke or Whateva.

Finalement, la lauréate du prix de l’artiste engagé.e de l’année est Niti Marcelle Mueth, qui a notamment été la directrice artistique de la fresque La vie des Noir.e.s compte apparue à Montréal à l’été 2020.

Humour, musique et émotions

Le pré-gala animé par la journaliste Vanessa Destiné, elle-même en lice, a été marqué par un vibrant hommage aux travailleurs essentiels. La pandémie a révélé et exacerbé de nombreuses inégalités déjà présentes, a souligné l’animatrice, qui était entourée du reporter de TVA Sports Andy Mailly-Pressoir, de l’artiste hip-hop et historien Webster et de la journaliste de Radio-Canada Valérie-Micaela Bain.

Le Black Carpet animé par Gaël Comtois s’est déroulé en mode virtuel. Un peu plus d’une vingtaine de personnes ont pu assister au gala gratuitement. Au menu, des prestations musicales de choix.

PHOTO MANOUCHEKA LACHERIE, FOURNIE PAR LE GALA DYNASTIE L’humoriste Preach, animateur de la soirée

Aux commandes du gala pour la troisième année d’affilée, l’humoriste et personnalité web Preach a offert de savoureuses anecdotes comiques, ponctuée de prestations musicales des talentueux artistes Ilam, Shah Frank, Fredy V and the Foundation, Imposs, Shreez, Tizzo, Rosalvo, Meryem Saci ainsi que de l’auteure-compositrice-interprète Dominique Fils-Aimé.

Dans un moment empreint d’émotions, les travailleurs essentiels de la santé se sont vu remettre un prix hommage pour souligner le travail au quotidien de ceux qui risquent leur propre vie pour lutter contre la pandémie. C’est Beverley John, directrice des soins infirmiers du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qui a reçu le trophée au nom de tous les « anges gardiens ».

La ministre Nadine Girault a fait une apparition à l’écran afin de souligner l’évènement.

Le gouvernement est fier de s’associer au gala et de soutenir une société qui favorise le rayonnement de tous ses membres, une société plus juste pour les gens de tous les horizons. La ministre Nadine Girault

Plusieurs gagnants ont reçu des bourses d’une valeur de 2000 $ ou 3000 $ pour soutenir la réalisation de leurs projets.

Fondée en 2016, la Fondation Dynastie vise à favoriser la diversité et l’inclusion dans le milieu des arts, de la culture et des médias. Par l’entremise de différentes initiatives de médiation culturelle, elle aborde les enjeux de la diversité et propose des actions pour réduire les disparités sur le plan de la représentativité des communautés noires dans le secteur culturel.

« Je tiens à féliciter les lauréats et lauréates de cette année. Ils ont élevé leur voix pour dénoncer les injustices. Leur courage, leur implication et leur détermination commandent le respect. Je remercie la Banque TD pour son soutien indéfectible depuis les débuts du gala », a déclaré Carla Beauvais, cofondatrice et directrice générale de la Fondation Dynastie.