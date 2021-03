Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Sur le web : L’histoire du soldat, de Stravinsky, à l’OSM

L’Orchestre symphonique de Montréal propose la webdiffusion du mimodrame L’histoire du soldat, de Stravinsky, jusqu’au 16 mars. L’histoire est celle d’un soldat pauvre qui vend son âme au diable, sous la forme d’un violon, pour prédire l’avenir. La production est présentée en français et en anglais avec deux distributions distinctes. Les deux pour le même prix à l’achat. La version française met en vedette les comédiens Daniel Brière, Mani Soleymanlou, Marie-Thérèse Fortin et Michel-Maxime Legault. L’OSM est sous la direction de Thomas Le Duc-Moreau. Les captations de ce concert de 60 minutes ont eu lieu les 17 et 18 février dernier.

Au cinéma : regarder l’horizon avec Joséphine Bacon

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le formidable documentaire Je m’appelle humain sur la vie de Joséphine Bacon sera présenté gratuitement le lundi 8 mars, à 17 h, au Cinéma du Musée, au Musée des beaux-arts de Montréal. La projection du film signé Kim O’Bomsawin, une œuvre lumineuse et touchante, sera suivie d’une discussion avec la poétesse innue de 73 ans. Il faut réserver sa place. Pour ceux qui n’auront pas la chance d’assister à la représentation, une version abrégée du film sera diffusée le samedi 6 mars, à 22 h 30, sur les ondes d’ICI Radio-Canada.

Sur le web : lancement des Francouvertes

PHOTO FRÉDÉRIQUE MÉNARD-AUBIN, FOURNIE PAR LES FRANCOUVERTES Le chanteur Valence lors de la finale des Francouvertes, l’automne dernier

Le concours Les Francouvertes sera de retour en mode virtuel du 15 mars au 17 mai, et le lancement officiel de cette 25e édition se fera le lundi 8 mars directement du Lion d’Or. Les 21 artistes de la cuvée 2021 seront alors dévoilés, le gagnant de l’an dernier, Valence, ainsi que la formation Buffalo Hat Singers feront une performance, et le porte-parole Simon Boulerice présentera un conte musical. La webdiffusion se fera sur Facebook Live, sur la page des Francouvertes, à compter de 18 h.

Sur le web : le Périscope présente Intersections

PHOTO MICHEL DE SILVA, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE PÉRISCOPE

Le Théâtre Périscope de Québec présente la pièce Intersections, une production virtuelle et interactive. On nous promet de vivre une expérience « à mi-chemin entre le théâtre, le documentaire et la téléréalité ». Créée et mise en scène par Mireille Camier et Ricard Soler Mallol, cette œuvre a pour prémisse l’engagement des créateurs au sein de divers mouvements sociaux et populaires, ainsi que leur désir d’établir un dialogue autour de la révolte dans le monde. Cette version numérique est présentée en direct chaque soir, du 4 au 13 mars. À noter, le spectacle est multilingue avec des sous-titres en français.

Sur le web : 25 ans avec The Dears

PHOTO FOURNIE PAR LE PALAIS MONTCALM The Dears

Le vénérable groupe montréalais The Dears fête ses 25 ans cette année et, pour souligner l’évènement, le quintette offrira le 6 mars un concert au Palais Montcalm, à Québec, en salle et aussi en webdiffusion. The Dears interprétera pour la première fois en formation complète les chansons de son huitième album studio, Lovers Rock, qu’il a lancé en 2020, et puisera aussi bien sûr dans son répertoire passé. Il sera aussi accompagné d’un quatuor à cordes pour l’occasion.

Sur le web : revisiter Roch Voisine

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Roch Voisine

La série L’histoire de mes chansons menée par Monique Giroux revient pour la deuxième fois. L’invité inaugural de cette saison est Roch Voisine. Il se prêtera au jeu de l’entrevue et partagera ses souvenirs de création. Isabelle Boulay, Mario Pelchat, Cindy Daniel et Nicola Ciccone feront partie des artistes qui interpréteront des morceaux issus du répertoire du chanteur révélé par sa ballade Hélène, il y a plus de 30 ans. La webdiffusion a lieu en direct ce jeudi et sera offerte sur demande jusqu’au 31 mars. Les autres invités seront Renée Martel, Pierre Huet et Serge Fiori.

