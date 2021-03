La série canadienne Schitt's Creek a remporté deux prix dont celui de la meilleure série, comédie, ou musicale, à la soirée des Golden Globes, alors que la comédienne Emma Corrin qui incarnait la princesse Diana dans la quatrième saison de la populaire série The Crown vient de remporter le trophée de la meilleure actrice dans une série dramatique.

André Duchesne

La Presse

Plus tôt en soirée, la comédienne torontoise Catherine O’Hara a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée, comédie ou musicale, pour son rôle dans la série Schitt's Creek, une des favorites des nommés en étant finaliste dans cinq catégories.

La comédienne Rosamund Pike remporte de son côté le prix de la meilleure actrice dans un long métrage, comédie ou musicale pour son rôle de Marla Grayson dans I Care A Lot, film dans lequel une tutrice abuse de personnes âgées dont elle a la charge rencontre tout à coup une cliente lui donnant du fil à retordre.

Le film d’animation Soul a par ailleurs fait un score parfait au cours de la soirée en remportant les deux statuettes dans les catégories où il était finaliste, à savoir meilleur film d’animation et meilleure trame sonore.

Cette œuvre de Disney de Pete Docter s’intéresse à l’histoire du jazz à travers le parcours d’un professeur de musique.

La chanson Io Si (Seen) du film La vie devant soi remporte par ailleurs le prix de la meilleure chanson originale. Écrite par Diane Warren, elle est chantée par Laura Pausini.

Le prix du meilleur scénario pour un long métrage est allé au film The Trial of the Chicago 7 d’Aaron Sorkin au gala des Golden Globes dont la 78e édition a lieu ce soir en direct sur le réseau NBC.

PHOTO NIKO TAVERNISE, AP Aaron Sorkin pendant le tournage de The Trial of the Chicago 7

Ce film diffusé par Netflix revient sur les événements d’août 1968 alors que la communauté noire manifestait pour plus de justice durant la convention nationale du Parti démocrate tenue à Chicago. La police avait chargé les manifestants et fait plusieurs arrestations. Le procès de sept de ses leaders est devenu célèbre.

Gagnant du prix du meilleur acteur dans une courte série ou un film fait pour la télévision, Mark Ruffalo (I Know this Much is True) a par ailleurs fait un discours rassembleur au lendemain de ce qu’il a appelé les années sombres de l’histoire américaine. « Tournons la page sur le passé cruel de cette nation. La bonne nouvelle est que la justice et l’inclusion et l’attention que nous devons porter à cette planète sont partout », a-t-il dit, entouré des membres de sa famille.

La soirée s’est ouverte avec la remise des deux premiers prix aux comédiens Daniel Kaluuya et John Boyega.

AP Daniel Kaluuya, dans une scène de Judas and the Black Messiah

M. Kaluuya a reçu le prix du meilleur acteur de soutien dans un long métrage, à savoir Judas and the Black Messiah qui raconte l’histoire d’un jeune militant noir forcé d’infiltrer les Black Panthers dans les années 1960.

John Boyega a obtenu le prix du meilleur rôle de soutien à la télévision pour son travail dans la série Small Axe.

Jason Sudeikis (Ted Lasso) a par ailleurs obtenu le prix du meilleur acteur dans une série télévisée, comédie ou musical.

En raison de la pandémie, le gala est présenté dans une formule unique cette année. Les deux présentatrices, Tina Fey et Amy Pohler, animent chacune d’un côté du pays, la première à New York (The Rainbow Room), la seconde à Los Angeles (Beverly Hilton). Toutes vêtues de noir, les deux animatrices ont fait leur entrée sur des scènes très semblables avec leurs décors faits de panneaux dorés.

Les récipiendaires des prix font leur discours d’acceptation depuis leur domicile, entourés de leurs familles et amis. Les seuls spectateurs admis dans les deux salles sont des travailleurs de la santé invités en guise de remerciement pour tout le travail accompli depuis un an.

L’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA) qui organise la soirée a rapidement reconnu qu’elle devra corriger le tir à la suite de la révélation qu’aucun de ses 87 membres votants n’était issu de la communauté noire. Trois des dirigeants, dont le président Ali Sar, ont reconnu sur scène avoir du travail à faire dans ce domaine et se sont engagés à apporter les corrections nécessaires sans pour autant apporter de précisions.

Dans la catégorie du cinéma, Mank, film de David Fincher consacré au scénariste Herman J. Mankiewicz (Citizen Kane) mène le bal avec 6 catégories, alors que du côté des catégories de la télévision, c’est la quatrième saison de The Crown étant aussi finaliste dans 6 catégories.

Dans la catégorie du meilleur film dramatique, les nommés sont Mank de David Fincher, The Father de Florian Zeller, Nomadland de Chloé Zhao, Promising Young Woman de Emerald Fennell et The Trial of Chicago 7 d’Aaron Sorkin.

Du côté des comédies ou films musicaux, les finalistes pour le prix du meilleur long métrage sont Borat Subsequent Moviefilm de Jason Woliner, Hamilton de Thomas Kail, Music de Sia, Palm Springs de Max Barbakow et The Prom de Ryan Murphy.

Trois femmes font partie des cinq finalistes inscrits dans la catégorie de la meilleure réalisation. Ce sont Emerald Fennell (Promising Young Woman), Regina King (One Night in Miami) et Chloé Zhao (Nomadland). S’ajoutent David Fincher et Aaron Sorkin ci-haut nommés.

Dans les séries télévisées, cinq candidats sont en lice pour la meilleure œuvre dramatique : The Crown, Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark et Ratched. Alors que dans la catégorie de la meilleure série, comédie ou musicale, les finalistes sont Emily in Paris, The Flight Attendant, The Great, Schitt’s creek et Ted Lasso.

Très populaires, les animatrices Tina Fey et Amy Pohler, qui en seront à leur quatrième présentation du gala (2013, 2014, 2015, 2021) sont reconnues pour ne pas avoir la langue de bois. Il faudra surveiller si elles feront des remarques sur le scandale récemment dévoilé par le quotidien Los Angeles Times au sujet de voyages organisés pour des membres de la HFPA pour aller sur le plateau de tournage d’Emily in Paris.

L’affaire a de nouveau soulevé de vieilles interrogations sur l’indépendance des juges votant aux Golden Globes. On compte bien exactement 87 membres votant qui désignent les gagnants de la soirée. À titre comparatif, on dénombre environ 10 000 artisans du cinéma éligibles à voter pour la soirée des Oscars.

> (Re)lisez la chronique de Marc Cassivi sur le scandale de la HFPA

Les animatrices seront accompagnées de nombreux présentateurs et présentatrices dont la liste de noms s’allongeait il y a quelques heures encore. Ben Stiller, Ava DuVernay, Awkwafina, Kevin Bacon, Salma Hayek, Michael Douglas, Angela Bassett, Margot Robbie, Sterling K. Brown, Amanda Seyfried, Colin Farrell, Gal Gadot, Yahya Abdul-Mateen II et Justin Theroux sont ainsi attendus.

Un des éléments attendus de cette 78e cérémonie sera par ailleurs la remise du prix Cecil B. DeMille à la comédienne Jane Fonda. Selon le site internet IMDB, la comédienne a été nommée 15 fois aux Golden Globes et a remporté sept statuettes dont deux Henrietta Awards, une récompense qui n’existe plus mais qui était décernée à l’acteur et l’actrice préférés des votants.

Le prix Cecil B. DeMille, qui salue l’ensemble de la carrière d’un artisan du cinéma, sera donc sa huitième récompense aux Golden Globes qui s’ajoute à deux Oscars et d’innombrables autres prix. On verra si Mme Fonda, une militante de longue date, profitera de la tribune qui lui sera donnée, pour défendre les dossiers de l’environnement, de la justice sociale ou autre.

Le prix Carol Burnett saluant un artisan de la télévision pour l’ensemble de sa carrière a par ailleurs été remis à Norman Lear. Producteur, scénariste, réalisateur et, quelques fois acteur, M. Lear, 98 ans, a livré un discours assuré et plein de panache. « Merci Carol Burnett d’avoir apporté tant de joie dans nos carrières », a-t-il lancé.