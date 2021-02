Anne-Élisabeth Bossé quitte l’émission On est tous debout

La comédienne et animatrice Anne-Élisabeth Bossé s’est rendue pour une dernière fois au studio de l’émission de Rouge, On est tous debout, vendredi matin.

Léa Carrier

La Presse

La jeune femme, qui était à la barre de l’émission matinale depuis six mois, quitte les ondes radiophoniques pour le tournage de la troisième saison de la série Plan B. « J’ai un super beau tournage qui s’en vient, qui va demander beaucoup de temps. Je ne pouvais pas faire les deux, j’ai tranché pour Plan B », a-t-elle annoncé à ses auditeurs.

La comédienne, qui incarnera une policière écorchée par une rupture amoureuse, jouera aux côtés de Vincent Leclerc, Mélanie Pilon et Pierre-Luc Brillant, pour ne nommer que ceux-là.

Du côté d’On est tous debout, c’est Marie-Ève Perron qui se joindra à Richard Turcotte et Meeker Guerrier. Elle était déjà collaboratrice pour les émissions L’heure du lunch et Véronique et les fantastiques.

Le trio Bossé-Turcotte-Guerrier avait été annoncé en juin dernier, après que Rouge eut remercié l’ancienne équipe, composée de Mélanie Maynard, Dominic Arpin, Marjorie Vallée et Patrick Langlois.