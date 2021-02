Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

À la radio : ICI Musique rendra hommage à Raymond Lévesque

Catherine Pépin et Monique Giroux rendront hommage au chansonnier Raymond Lévesque dans leurs émissions respectives sur ICI Musique, samedi et dimanche prochains. Durant Le temps d’une chanson, samedi, à 10 h, Catherine Pépin reviendra sur l’œuvre immense de Raymond Lévesque. Monique Giroux évoquera dans Chants libres à Monique, dimanche à 16 h, ses souvenirs de l’artiste, qu’elle a interviewé à plusieurs reprises au fil des ans. Figure légendaire de la chanson québécoise, chansonnier, poète, mais aussi artiste engagé, auteur de Quand les hommes vivront d’amour, Raymond Lévesque est mort lundi dernier, à l’âge de 92 ans.

À la télé : Belle et Bum donne carte blanche à Klô Pelgag

PHOTO CLAUDE DUFRESNE, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Klô Pelgag et Raôul Duguay

L’équipe de l’émission Belle et Bum a décidé de donner carte blanche à Klô Pelgag, et ce rare moment de télé, dont la captation a eu lieu la semaine dernière, sera diffusé ce samedi à 21 h sur les ondes de Télé-Québec. L’autrice-compositrice-interprète qui a lancé en juin 2020 un troisième album très réussi, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, en a donc profité pour inviter des artistes qui font partie de son univers, soit Violette Pi, Émilie Kahn et Ngabo, et a choisi Pierre Lebeau comme invité du piano à gogo. Klô Pelgag a aussi partagé la scène avec son idole de toujours Raôul Duguay, un moment qui s’annonce aussi haut en couleur que riche en émotions.

Sur le web : diffusion de la pièce 21, de Rachel Graton

PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI Marine Johnson dans 21.

Le 18 février, à 20 h, la salle Pauline-Julien présente la diffusion virtuelle de 21, une pièce de théâtre écrite par Rachel Graton et mise en scène par Alexia Bürger. La pièce raconte l’histoire de Zoé (Marine Johnson), placée dans un centre jeunesse où Sara (Isabelle Roy) est intervenante. Entre les deux femmes, les barrières tombent, des liens se nouent… La représentation sera suivie d’une rencontre avec la dramaturge Rachel Graton et Raphael Milot, psychoéducateur. La pièce sera offerte en rediffusion jusqu’au 20 février. Présentation gratuite, mais réservation obligatoire.

> Consultez le site de la salle Pauline-Julien

À l’extérieur : encore trois vidéos à Métropole virale

IMAGE TIRÉE DU SITE DU GOETHE-INSTITUT Une des projections de Métropole virale, du Goethe-Institut

La série de projections Métropole virale du Goethe-Institut se poursuit avec la présentation de trois nouvelles vidéos d’ici le 22 mars. Rappelons que l’initiative de l’institution culturelle allemande vise à projeter des œuvres de vidéastes canadiens ou allemands qui font réfléchir « à la situation des grandes métropoles face à la pandémie ». Les courts métrages sont présentés de la tombée du jour jusqu’à 20 h — ou jusqu’à minuit si le couvre-feu est levé. D’ici samedi, il est possible de voir {null}, d’Andrée-Anne Roussel, et Documentation Report (No. 0617-0918), de Béatrice Schuett-Moumdjian (du 21 février au 7 mars).

> Consultez le site du Goethe-Institut

Sur le web : festival de films afro-queer

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL MASSIMADI Image du court métrage américain Limelight, au programme de la 13e édition du festival Massimadi, gratuite cette année

Massimadi, l’unique festival de films et d’arts afro-queer au Canada, est de retour pour sa 13e édition, virtuelle et entièrement gratuite jusqu’au 12 mars. Au programme, 7 longs métrages, 23 courts métrages et une websérie, le tout provenant des États-Unis, du Royaume-Uni, du Brésil, de Namibie, de France, de Finlande, d’Italie, de Porto Rico et d’Australie. Des tables rondes, des discussions avec le public, des expos photos, des ateliers d’art-thérapie, un spectacle d’humour et une soirée de speed dating sont aussi au programme.

> Consultez le site du festival Massimadi

À la télé : Les Hardings à Télé-Québec

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Les Hardings

Créée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en 2018, puis reprise l’an dernier chez Duceppe, la pièce Les Hardings, d’Alexia Bürger, devait entamer une tournée avant la fermeture des salles de théâtre en 2021. Par bonheur, le public pourra se reprendre en regardant son adaptation au petit écran, ce vendredi à 22 h, à Télé-Québec. L’autrice s’est inspirée de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic pour mettre en scène le destin de trois Thomas Harding — le cheminot québécois, un professeur néo-zélandais et un assureur américain — et aborder des enjeux actuels. Ces trois hommes sont défendus par trois solides comédiens : Martin Drainville, Patrice Dubois et Bruno Marcil.

> Consultez le site de la Fabrique culturelle

Sur le web : Maky Lavender à Ausgang Plaza

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Le rappeur montréalais d’origine haïtienne Maky Lavender

Ausgang Plaza, salle de diffusion située au cœur de la Plaza St-Hubert, relance ses activités avec la présentation d’une série de spectacles virtuels ayant pour thème les « Fréquences locales ». Vendredi, le rappeur montréalais d’origine haïtienne Maky Lavender sera entouré de cinq musiciens. La programmation, signée Malik Touré, comprend plusieurs programmes doubles à surveiller au cours des prochaines semaines, dont Vince James et Hologramme, ainsi qu’Eman X Vlooper et KNLO.

> Consultez le site d’Ausgang Plaza

Sur le web : Schubert et Borodine en concert

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le violoncelliste Stéphane Tétreault participera au concert de musique de chambre présenté par la salle Bourgie.

La salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal présente jusqu’au 4 mars, en partenariat avec le Club musical de Québec et l’Orchestre Métropolitain, la captation d’un concert de musique de chambre intitulé Schubert et Borodine en tête à tête. Ce concert en ligne mettra en vedette des solistes de l’OM et leurs invités, notamment Yukari Cousineau (violon), Brian Bacon (alto), Christopher Best (violoncelle) et Stéphane Tétreault (violoncelle). Au programme : le Quatuor à cordes no 2 en ré majeur de Borodine et le Quintette à cordes en do majeur de Schubert, aussi appelé Quintette à deux violoncelles.

> Consultez le site du MBAM