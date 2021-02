« Bonjour, je me demande vraiment pourquoi vous ne parlez pas de l’émission Les mecs, qui se rapproche de la réalité de beaucoup de gens et qui est vraiment hilarante. Allez hop, un peu de volonté et parlez-en ! »

Hugo Dumas

La Presse

Le courriel de cette lectrice se lisait à mi-chemin entre le reproche et la suggestion. Et en toute franchise, cette téléspectatrice n’avait pas tort.

Comme j’ai dévoré les 10 épisodes de cette comédie en octobre sur l’Extra de Tou.tv, j’ai négligé d’y revenir pour la majorité d’entre vous, qui la suivent les mercredis à 21 h 30 à la télé traditionnelle de Radio-Canada. Mea culpa.

Alors, rectifions le tir. J’aime beaucoup Les mecs, comédie pour adultes pondue par Jacques Davidts (Les Parent). J’ai revu ce week-end les quatre derniers épisodes et j’ai (encore) beaucoup ri.

Remplis de défauts et paralysés par leurs angoisses, ces quatre amis quinquagénaires qui cherchent leur place dans une société avançant plus vite qu’eux m’ont conquis.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Normand Daneau, Yanic Truesdale, Christian Bégin et Alexis Martin dans Les mecs

Le kayak dans le salon, la machine à café qui tient avec du ruban adhésif, la psychologue blasée (Olivia Palacci), les observations très justes du jeune Sébastien (Alexandre Nachi) ou les amis rapaces qui vident la cave à vin de Christian (Christian Bégin), il y a plein de petites récurrences qui nous font sourire dans Les mecs.

La scène du pot trop fort, et aux effets secondaires à géométrie variable, était parfaite. Mercredi prochain, le retour de Marylin/Évelyne (Marie-Hélène Thibault) – j’adore ce personnage féminin – dans le lit de Christian donnera lieu à une scène érotico-pharmacologique pour le moins étonnante et mourante.

Ne ratez pas le clin d’œil à Tom Cruise dans Risky Business. Vous reverrez également l’urologue hétéroflexible Raphaël (Francis Ducharme) et ferez la connaissance d’une pharmacienne avec un tic facial bien spécial.

Ah oui, attendez de découvrir le fameux Steak (Stéphane Breton), un ami du cégep de Martin (Normand Daneau), qui déclenchera une secousse sismique dans le couple qu’il forme avec Sophie (Nathalie Mallette), alias Mme « Poupousse la moi dans la quiquine ».

En route vers la finale des Mecs, prévue le mercredi 10 mars, la vie amoureuse d’Étienne (Yanic Truesdale) se bonifiera. De son côté, Simon (Alexis Martin), le coloc permanent de Christian, se décidera-t-il à vendre la maison qu’il a longtemps partagée avec son ex Geneviève (Lynda Johnson) ?

Jacques Davidts a bouclé l’écriture de la deuxième saison des Mecs, dont le tournage devait démarrer le mois prochain. Le hic ? Yanic Truesdale a décroché un premier rôle dans la télésérie God’s Favorite Idiot de Netflix, qui met en vedette Melissa McCarthy, son ancienne camarade dans Gilmore Girls. Yanic Truesdale passera donc les prochains mois en Australie, où Netflix a déménagé la production de cette comédie déclinée en 16 épisodes.

Le premier tour de manivelle sur Les mecs se donnera donc à la fin de l’été. Cette deuxième saison commencera trois mois après les évènements – pas de divulgâcheur ! – survenus au dixième et dernier épisode.

« Martin essaie de se libérer d’avoir peur de tout, Christian essaie d’évoluer et d’arriver en 2021, Étienne poursuit son rêve d’avoir une famille et des enfants et Simon, ça demeure un immobile, qui est bien avec ce qu’il a et qui ne se pose pas trop de questions », m’explique Jacques Davidts en entrevue.

Petit scoop : la très baveuse préposée au triage à l’hôpital (Maude Bouchard) reviendra, pour notre plus grand bonheur. Avec les enregistrements, les cinq premiers épisodes des Mecs ont rejoint une moyenne de 834 000 accros cet hiver. Un très bon score.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE L'ARTISTE Anne-Élisabeth Bossé

Changement de Plan B

Anne-Élisabeth Bossé a surpris ses fans, début décembre, en dévoilant ses nouveaux cheveux très courts. C’était pour un rôle de policière dans la troisième saison de Plan B à Radio-Canada, qui rallumera ses caméras à partir du 8 mars, pour une diffusion à la télé traditionnelle à l’automne.

La comédienne y incarnera Mylène, une patrouilleuse de 39 ans ayant 14 ans d’expérience dans les rues de Montréal. Idéaliste et dévouée, Mylène se séparera de son conjoint Patrick (Pierre-Luc Brillant) et perdra foi en son métier.

Un cas grave de violence conjugale entre Bruno (Vincent Leclerc) et sa femme Caroline (Mélanie Pilon) secouera Mylène et l’amènera à utiliser les services de l’agence Plan B, qui permet de reculer dans le temps, de prévenir des drames ou d'en provoquer d’autres involontairement.

Patrick Emmanuel Abellard, alias Léopold Jean dans District 31, jouera le collègue de patrouille de Mylène. Marie-Laurence Moreau (Une autre histoire, Léo) campera la sœur de Mylène. Toujours signé par Jean-François Asselin et Jacques Drolet, Plan B 3 comptera six épisodes de 60 minutes.

Initialement, la troisième saison de Plan B suivait Jessy (Pier-Luc Funk), un délinquant de 21 ans qui sortait de prison. Sa mère toxicomane se prostituait et l’action se déroulait dans un milieu dur et très pauvre. Jessy sollicitait les services de Plan B pour gagner une grosse somme d’argent qui l’aurait sorti, selon lui, de sa misère.

C’est ce qui devait être tourné au printemps 2020 avant que la COVID-19 ne stoppe tout. Comme cette histoire demandait plusieurs scènes de sexe et de proximité, elle a été repoussée en 2022 et deviendra, selon toute vraisemblance, Plan B 4.