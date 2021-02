The Weather Station : de la pop qui a du coffre ★★★★

Il y a des artistes qui creusent le même sillon toute leur vie, peaufinent leur art en demeurant dans un sentier qu’ils balisent très tôt. Tamara Lindeman, autrice-compositrice-interprète derrière le nom The Weather Station, fait le contraire : elle se déploie. Ignorance, son plus récent disque, n’a rien à voir avec le folk qu’elle proposait à ses débuts sur All of It Was Mine.