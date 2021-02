Raymond Lévesque, l’homme par qui nous est venu l’immense chanson Quand les hommes vivront d’amour, n’est plus.

André Duchesne

La Presse

M. Lévesque, qui était âgé de 92 ans, a été emporté par la COVID-19, a confirmé sa famille lundi.

« Toutes mes condoléances à la famille et aux proches du grand Québécois Raymond Lévesque, auteur d’une des plus belles chansons de tous les temps “Quand les hommes vivront d’amour” », a écrit le premier ministre du Québec, François Legault, sur Twitter lundi soir.

Atteint de surdité totale depuis le milieu des années 1980, le chansonnier et poète s’était retiré dans le silence et l’écriture depuis longtemps. Faisant de rares apparitions publiques, il demeurait actif à travers ses publications et quelques sorties musclées pour défendre la question, lui tenant tant à cœur, de l’indépendance du Québec.

Si sa chanson Quand les hommes vivront d’amour, composée en 1956 lui a valu l’immense succès populaire et d’estime que l’on sait, elle ne résume pas sa carrière, faite de mille et un engagements et de réalisations dans plusieurs domaines artistiques. En fait, Raymond Lévesque était sans conteste un artiste polyvalent.

Tour à tour pianiste, auteur-compositeur-interprète, animateur et acteur, il sera aussi homme de théâtre et de revues musicales, auteur et poète. Un homme de mots, en somme. D’ailleurs, en 2011, la Ville de Longueuil attribuait son nom à l’une de ses huit bibliothèques, celle sise boulevard Cousineau dans l’arrondissement de Saint-Hubert.

Né à Montréal le 7 octobre 1928, M. Lévesque, fils d’éditeur, grandit dans le quartier du parc La Fontaine. Adolescent, il abandonne les études. Il apprend le piano et compose, inspiré par le travail de Charles Trenet, ses premières chansons tout en travaillant dans des cabarets. C’est dans l’un d’eux, vers 1947, que sa route croise celle de Fernand Robidoux de huit ans son aîné. Lui-même chanteur et animateur de radio, M. Robidoux (1920-1998) est aussi reconnu comme un pionnier en matière de promotion de la chanson québécoise.

C’est ce qu’il fait avec le jeune Raymond Lévesque qu’il invite à son émission La boîte à chansons diffusée sur les ondes de CKAC.

Paris

Après quelques années à chanter, à jouer (il interprète le personnage de Moineau dans la pièce Zone de Marcel Dubé) et à animer des émissions à la radio (Grand’maman Marie, etc.) comme à la télévision (Mes jeunes années) à Montréal, Raymond Lévesque décide de tenter sa chance à Paris. Il suit ainsi les traces de Félix Leclerc qui y a triomphé depuis le début de la décennie.

Arrivé dans la Ville Lumière en 1954, Lévesque a la chance de croiser des gens d’influence dans le milieu de la chanson, parmi lesquels le producteur Eddie Barclay et le chanteur américain et francophile Eddie Constantine. Ce dernier enregistre une première chanson signé Lévesque : Les trottoirs.

Le jeune auteur-compositeur-interprète québécois sait aussi donner au suivant. Ainsi, il écrit une chanson, Une petite Canadienne, pour une jeune star québécoise elle aussi débarquée à Paris. Son nom : Dominique Michel.

Lévesque demeure cinq ans à Paris. Il chante entre autres au cabaret Port du Salut, sur la Rive Gauche. Il mène une vie de bohème et fréquente d’autres expatriés québécois, dont le futur journaliste et animateur Pierre Nadeau, étudiant dans la capitale française.

Durant ce séjour, en 1956, il écrit la chanson Quand les hommes vivront d’amour qu’enregistrera Eddie Constantine. La pièce, inspirée par les atrocités de la Guerre d’Algérie, fera époque. Depuis, elle a fait l’objet de nombreuses reprises et sera même désignée « Chanson du siècle » à la suite d’un sondage mené en 1992 dans la foulée de la réouverture du théâtre Capitole de Québec.

Dans un article publié sur l’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française (en ligne), l’historien et sociologue Yves Laberge souligne qu’à l’époque, l’emploi du futur simple (comme dans le passage « Les soldats seront troubadours ») était chose rare. « Il servait dans ce cas-ci à souligner le caractère utopique du message », écrit M. Laberge.

Quant au passage « Mais nous, nous serons morts, mon frère », il « démontre le caractère éminemment lointain et presque impossible de ce monde idéal », ajoute l’historien.

Retour à Montréal

Peu après son retour, Raymond Lévesque joint un collectif de chansonniers en début de carrière qui fondent, en mai 1959, rue Crescent, la boîte à chansons Chez Bozo, en hommage à une pièce de Félix Leclerc. Outre Lévesque s’y retrouvent Jacques Blanchet, Hervé Brousseau, Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland, André Gagnon et Claude Léveillée. L’expérience dure peu de temps, mais permet de lancer de grands talents.

Dans les années subséquentes, Raymond Lévesque continue à écrire des chansons (on lui en attribue quelque 500 en carrière), à faire de la télévision et à écrire.

À compter de 1961 et pour une douzaine d’années, il est associé à la Butte à Mathieu, boîte à chanson de Val-David dans les Laurentides, où il monte de nombreuses revues musicales.

Le Québec d’alors bouillonne d’idéaux et d’initiatives créés dans le sillon de la Révolution tranquille. Mais, en parallèle surgit le mouvement révolutionnaire du FLQ. Raymond Lévesque consacre une chanson à ces jeunes gens qui posent des bombes : Bozo-les-culottes.

Deux des couplets disent :

« Il a volé de la dynamite / Puis dans un quartier plein d’hypocrites / Bozo-les-culottes »

« Il a fait sauter un monument / À la mémoire des conquérants / Bozo-les-culottes ».

Dans les années 1970, il ajoute un autre volet à une carrière déjà bien remplie : il devient acteur de cinéma. On le voit incarner des rôles dans une douzaine de productions dont Deux femmes en or de Claude Fournier, Après-ski de Roger Cardinal, Bulldozer de Pierre Harel ou encore Panique de Jean-Claude Lord.

Arrive 1980 et le premier référendum (20 mai) sur la souveraineté du Québec. Le Oui est battu. Lévesque, souverainiste avant l’heure, est déçu. Quelques mois plus tard, au deuxième gala de l’ADISQ, il reçoit le trophée Félix hommage des mains de Félix Leclerc lui-même.

En retrait

Au milieu des années 1980, la perte complète de l’ouïe force Raymond Lévesque à cesser de chanter. Déjà écrivain, il se consacre davantage à cet art, publiant tout autant des recueils de poésie que des récits, des chansons, des ouvrages politiques, etc. Il publie chez plusieurs éditeurs : VLB, L’Hexagone, Stanké, Leméac, Lanctôt et les Éditions du Québécois.

Durant cette période, quelques-unes de ses sorties font du bruit.

Ainsi, quelques mois avant le référendum de 1995, il déclare que seuls les immigrants installés au Québec depuis plusieurs années devraient avoir droit de vote « parce qu’ils savent ce qui se passe ».

Au tournant des années 2000, il s’en prend aux leaders du mouvement souverainistes, notamment au premier ministre Lucien Bouchard et à René Lévesque qu’il dit avoir trahi les Québécois. « S’il n’était pas capable de faire la job, il avait juste à ne pas être là », dit-il de Lévesque dans une entrevue à Michaëlle Jean (RDI à l’écoute) en août 2000.

En octobre 2005, lorsqu’on annonce qu’il recevra le Prix du Gouverneur général du Canada pour les arts de la scène, il commence par accepter puis, le refuse. Il invoque alors ses convictions politiques et le fait que dans son discours inaugural, la nouvelle titulaire du poste, Michaëlle Jean, n’a pas reconnu l’idée de deux nations au Canada. « C’est grave. Toute notre histoire est là », écrit-il dans une lettre au journal Le Devoir.

Des prix, justement, Raymond Lévesque en recevra plusieurs prestigieux au fil de sa carrière. Récipiendaire de la Médaille Jacques-Blanchet, remis à des auteurs-compositeurs-interprètes, en 1996, il est fait Chevalier de l’Ordre national du Québec en 1997. La même année, il reçoit le prix Denise-Pelletier (un des Prix du Québec) pour les arts de la scène. Lui et sa chanson Quand les hommes vivront d’amour sont introduits au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2005.

En 2010, la comédienne Marie-Josée Longchamps a créé un spectacle-hommage à M. Lévesque qu’elle a présenté de nombreuses fois au Québec. En octobre 2018, lors de son 90e anniversaire, il confiait au Journal de Montréal continuer à écrire tous les jours. Le 15 novembre 2019, il lançait d’ailleurs un recueil, Mensonges et conditionnements, aux Éditions La Pruche et le Pin.