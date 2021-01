Chris Garneau : du beau au piano

Il est né et il vit aux États-Unis, mais il a des racines québécoises et a grandi à Paris. Chris Garneau dévoile vendredi The Kind, un cinquième album où il règle ses comptes avec son défunt père. Ses chansons au piano sauront toucher vos cordes sensibles, comme celles d’un Patrick Watson ou d’un Sufjan Stevens. Entrevue.