Connaisseur Ticaso : le retour du roi ★★★★

Il y a des vétérans comme SP et Imposs. De plus jeunes tels Souldia et KNLO. De nouveaux venus comme Naya Ali et Tizzo. Il y a même Roi Heenok. Mais, malgré toutes ses années d’absence, Connaisseur Ticaso pouvait encore aspirer au trône du rap keb.