Les comédiens et animateurs Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk ont pris part au point de presse du premier ministre Legault lundi afin de rappeler aux jeunes l’importance de respecter les consignes de santé publique.

Marissa Groguhé

La Presse

« On est là pour rappeler que les mesures, il faut continuer de les faire, a dit Sarah-Jeanne Labrosse, attablée à la longue table de conférence, aux côtés de François Legault. Il faut diminuer le plus possible les chances de propager ce virus et on ne sait pas, ni vous, ni moi, si on l’a. Il faut vraiment faire attention à ça, parce qu’on sait les conséquences graves que ce virus peut avoir sur une personne ou sur une famille. »

Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk étaient présents pour rappeler aux jeunes qu’il est important de garder le cap sur les nouvelles habitudes en matière de sécurité sanitaire malgré tous les aléas du confinement. Et ce, même si les mesures ont été quelque peu relâchées dernièrement.

« On est là pour répéter que le deux mètres, c’est important de le respecter, a expliqué Sarah-Jeanne Labrosse. Vous pouvez les voir vos amis, les règles ont changé. Il y a moyen de retrouver une certaine vie sociale, ça fait du bien. Évidemment, en respectant le nombre de monde, la distance... »

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk lors de leur arrivée au point de presse, en compagnie du premier ministre François Legault.

« Plus il fait beau, plus on a le goût de sortir, a ajouté Pier-Luc Funk, assis à la gauche du premier ministre. On peut voir nos amis à deux mètres. Il ne faut juste pas oublier de prendre toutes les mesures possibles, c’est-à-dire de porter le masque, faire le deux mètres. Quand tu ne ressens pas les symptômes, tu penses moins aux conséquences, mais ces conséquences peuvent être graves pour d’autres personnes, donc c’est important, même si on se sent bien. Ce n’est pas grave d’avoir un peu d’humidité dans le visage. C’est la moindre des conséquences pour protéger les gens autour de nous. »

Sarah-Jeanne Labrosse a affirmé avoir confiance en ces jeunes qui les écoutent. « Je sais que vous allez le faire de toute façon », a dit la comédienne. « Mettre un masque dans un endroit non-contrôlé, quand il y a des gens qui nous entourent, c’est être fin, c’est être brillant, c’est prendre soin de sa société et de sa communauté, c’est être responsable, c’est être cool, c’est être les synonymes de cool que tu veux », a-t-elle ajouté.

Les jeunes, a rappelé le premier ministre Legault, doivent être remerciés, car cette période de crise n’est pas facile pour eux. Le quotidien des enfants et des adolescents a été brusquement chamboulé, en ce qui a trait à l’école, à leur vie sociale.

« Les jeunes sont en train de vivre une étape de leur vie importante, a dit Pier-Luc Funk. Ils sont en train de se libérer de leur lieu familial, devenir qui ils veulent devenir pour le futur, décider quels adultes de demain ils vont devenir. En ce moment, on leur demande d’être confinés et c’est dur pour eux autres. »

Pour les finissants, par exemple, l’expérience du bal a dû être carrément annulée. Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, qui animent annuellement le Gala Mammouth, adressé aux adolescents, présenteront une émission spéciale, le 19 juin : le bal Mammouth. Ils tenteront alors de redonner aux finissants une chance de célébrer virtuellement ce rite de passage, tout en restant à la maison.

« Je vais prendre la tribune pour répéter aux jeunes : bravo et merci, a lancé Sarah-Jeanne Labrosse lors du point de presse. Vous êtes bons. Je me mets à votre place et je me dis que j’aurais rushé moi aussi. [...] Moi aussi j’aurais trouvé difficile de me faire annoncer que je devais vivre la fin de mon année scolaire en confinement [sans] proximité avec les amis, etc. ».