En temps de confinement, nous sommes tous à la recherche de contenus pour nous informer ou pour nous changer les idées. Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Ils sont disponibles sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

DISSECT

La balado Dissect analyse un album musical sous toutes ses coutures afin de comprendre son impact sur la musique et la culture hip-hop. Au cours des dernières saisons, on a entre autres disséqué To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, et The Miseducation of Lauryn Hill. Cette fois, on se penche sur Lemonade de Beyoncé, lancé il y a quatre ans, un 23 avril, sur Tidal. Lemonade est un objet culturel riche. « C’est bien plus qu’un album ou un vidéo-clip, explique-t-on en ouverture. C’est une exploration personnelle de l’identité, de l’histoire et de la spiritualité. » La saison comportera 12 épisodes pour les 12 chansons de l’album. Captivant.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB Produit par la boîte Grand public, fondée par l’ex-radio-canadien Xavier Kronström Richard, cette série explore les rites de passage à l’âge adulte.

LA FOIS OÙ

Produit par la boîte Grand public, fondée par l’ex-radio-canadien Xavier Kronström Richard, cette série explore les rites de passage à l’âge adulte. Première dépression, sortie des Témoins de Jéhovah… Dans le plus récent épisode, une jeune femme, Özlem, raconte comment elle est tombée amoureuse sur MSN Messenger à l’âge de 16 ans. Une histoire d’amour qui a finalement mené à un mariage. Mais quel mariage ! La jeune femme raconte de façon très vivante toutes les péripéties, frictions et négociations qui ont mené au grand jour, et décrit cette journée qu’on pourrait qualifier de mémorable. Impossible de ne pas écouter jusqu’à la fin.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB Au nombre des milliers de dommages collatéraux de la pandémie, il y a l’annulation des Promenades de Jane, des balades urbaines qui permettent aux citoyens des grandes villes à travers le monde de découvrir leur environnement autrement, à travers la grande et la petite histoire.

LE TEMPS D’UNE MARCHE

Au nombre des milliers de dommages collatéraux de la pandémie, il y a l’annulation des Promenades de Jane, des balades urbaines qui permettent aux citoyens des grandes villes à travers le monde de découvrir leur environnement autrement, à travers la grande et la petite histoire. Le centre d’écologie urbaine de Montréal a produit deux balados qui proposent l’exploration des quartiers Parc-Ex et Plateau-Est à travers le regard de citoyens qui les connaissent très bien. Parfait pour des gens confinés en mal de nouveaux horizons.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Olivier Niquet

AVEC LA LANGUE

Dans cette balado produite par la boîte Magnéto en collaboration avec le Musée de la Civilisation, on explore la langue française sous l’angle sociétal : quelle utilisation fait-on de notre langue dans des contextes bien précis ? Autour du micro, deux personnalités publiques décortiquent donc son usage selon leur champ d’expertise. Par exemple, Olivier Niquet et Georges Laraque discutent des liens entre la langue et le sport. Puis l’actrice Christine Beaulieu et la militante Mélissa Mollen Dupuis parlent de langue et d’engagement. Il y aura six épisodes au total, les deux derniers seront ajoutés en juin.

PHOTO NETFLIX, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Joe Exotic

JOE EXOTIC : TIGER KING

Si vous êtes en deuil depuis que vous avez visionné de manière compulsive les épisodes de la série Tiger King sur Netflix, cette balado est pour vous. Le journaliste Robert Moor a passé quatre ans à rencontrer les « personnages » de la série et a vécu une semaine dans le fameux zoo. Il a également assisté au procès et nous raconte les dessous de cette histoire déjantée. Sa balado a inspiré la production d’un film qui mettra en vedette l’actrice Kate McKinnon dans le rôle de Carole Baskin. C’est une production de Wondery, un des plus gros joueurs dans l’univers des balados aux États-Unis.