Rose-Aimée Automne T. Morin : génération sous pression

L’autrice, animatrice et journaliste Rose-Aimée Automne T. Morin présente, à compter d’aujourd’hui, la série documentaire Comment devenir une personne parfaite, sur l’Extra de Tou.tv. Devant les diktats de la performance auxquels fait face sa génération, elle a tenté, pendant 90 jours, de « développer au maximum son intelligence, sa sensualité, sa spiritualité et son organisation ». Un projet qui a été tourné il y a un an, alors qu’elle écrivait son premier roman, Il préférerait les brûler, paru en février chez Stanké.