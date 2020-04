Le pavillon Président-Kennedy de l’UQAM et les murs du Musée d’art contemporain (notre photo) seront illuminés d’un arc-en-ciel dès jeudi, en solidarité avec la lutte contre la pandémie.

Marissa Groguhé

La Presse

Le maintenant célèbre slogan « Ça va bien aller » s’affichera également sur la façade du pavillon universitaire. Le Quartier des spectacles mène ces deux initiatives en collaboration avec l’UQAM et le Musée d’art contemporain.

La population est invitée à télécharger un visuel de l’arc-en-ciel rendu disponible par le Quartier des spectacles pour l’apposer à ses fenêtres.

« Le Partenariat du Quartier des spectacles souhaite exprimer son soutien aux artistes et créateurs, aux 80 lieux de diffusion, aux nombreux festivals et événements qui animent le Quartier ainsi qu’à tout le milieu culturel montréalais, indique l’association dans un communiqué. Ces façades s’illuminent également pour saluer les travailleurs de la santé et des services essentiels. »

Tous les festivals, événements et rassemblements prévus sur le territoire du Partenariat du QDS sont annulés jusqu’au 2 juillet.