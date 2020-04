En temps de confinement, nous sommes tous à la recherche de contenus pour nous informer ou pour nous changer les idées. Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour.

Nathalie Collard

La Presse

Balado sauvage

Lancée spontanément mercredi dernier, cette émission balado pour temps de crise est conçue par l’animatrice et productrice Marie-France Bazzo et le professeur de physique du cégep de Saint-Laurent, Philippe J. Fournier, qui est également auteur des blogues QC125 et 338 Canada. Fournier est un spécialiste des statistiques ; c’est utile par les temps qui courent. Bazzo est une fine observatrice de la société. Sur le ton de la conversation, les deux complices échangent sur l’actualité et y vont de leur coup de gueule. L’intelligence du propos compense pour le son un peu bobèche, car les deux coanimateurs se parlent par Skype. Ils prévoient de diffuser une balado tous les deux jours.

Écoutez la balado

Where Should We Begin

PHOTO MARTIN LEBLANC, ARCHIVES LA PRESSE La thérapeute de réputation internationale Esther Perel

Il y a une blague qui court sur le web ces jours-ci : « Où est ton mari ? », demande une femme à sa copine. « Dans le jardin », répond cette dernière… « Je ne le vois pas… » « Il faut que tu creuses un peu… » Les relations peuvent être tendues en confinement au sein d’un couple. La thérapeute de réputation internationale Esther Perel a décidé d’aborder la question de front dans sa série Where Should We Begin. Son entretien avec un couple qui vit en Sicile et ses conseils pour mieux communiquer en temps de confinement vous aideront peut-être à éviter le divorce avant la fin de l’année.

Écoutez la balado (en anglais)

Catch and Kill

PHOTO ROBYN BECK, AGENCE FRANCE-PRESSE Le journaliste américain Ronan Farrow

Harvey Weinstein, vous vous en souvenez ? Le procès du prédateur sexuel et ancien producteur de cinéma nous semble si loin. À partir de son excellent livre Catch and Kill, le journaliste américain Ronan Farrow, auteur d’une série d’articles dans le New Yorker, a produit une balado. Il y raconte les dessous de son enquête, réalise des entrevues (avec entre autres l’actrice Rose McGowan, une des instigatrices du mouvement #metoo), et c’est fascinant. Que vous ayez lu le livre ou pas, cette balado, offerte depuis janvier dernier, est captivante.

Écoutez la balado (en anglais)

Brave Inspiration : Mylène Paquette

PHOTO FOURNIE PAR MYLÈNE PAQUETTE En 2013, Mylène Paquette a traversé l’Atlantique Nord à la rame, un périple qui a duré 129 jours.

En 2013, Mylène Paquette a traversé l’Atlantique Nord à la rame, un périple qui a duré 129 jours. L’expérience du confinement, elle connaît. Elle se confie sur cet exploit hors du commun et nous fait partager quelques leçons tirées de ce défi presque surhumain. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre de la série de balados Brave, conçue par la firme de communications et de relations publiques Casacom. On peut y entendre, entre autres, Valérie Plante, Danièle Henkel et Nathalie Bondil.

On les trouve sur les différentes plateformes de distribution audio ainsi que sur son site.

Écoutez la balado

L’histoire nous le dira

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE L’historien Laurent Turcot a conçu une série de cinq balados pour ICI Première.

L’historien Laurent Turcot est un excellent vulgarisateur, comme ont pu le constater les téléspectateurs lors de son passage à Tout le monde en parle. Dans cette série de cinq balados conçue pour ICI Première, il revisite des moments de l’histoire qui nous permettent de replacer celui que nous vivons dans un contexte plus large. Au programme : peste, grippe espagnole et papier de toilette, dans des capsules vivantes et remplies d’anecdotes imagées. Et ça s’écoute avec les enfants !

Écoutez la balado