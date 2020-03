Citron ! B!bi est de retour sur Terre !

L’extraterrestre B!bi est de retour ! Dans une vidéo devenue virale, la célèbre marionnette des années 90 revient sur Terre pour donner quelques conseils de santé publique… mais surtout pour répandre un peu de joie et de douce nostalgie en cette période morose. Et si on ramenait la marionnette aux cheveux verts au petit écran ?