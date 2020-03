La fatalité selon Jessie Reyez

Jessie Reyez vient de faire paraître son premier album, Before Love Came to Kill Us. Un projet voué à « confronter les gens à leur mortalité », qu’elle a d’abord hésité à sortir dans le contexte actuel. Si la Torontoise décide de le faire partager à la date prévue, c’est parce qu’elle réalise que le monde n’arrête pas vraiment de tourner. Et parce que son public a soif d’entendre cet album, tout comme elle a hâte de le lui offrir.