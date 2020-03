ICI Radio-Canada a annoncé plus tôt ce matin que l’animateur et comédien Marc Labrèche prendra la barre d’une émission spéciale tenue tous les soirs durant un mois sur les ondes d’ICI PREMIÈRE.

André Duchesne

La Presse

Marc Labrèche : un phare dans la nuit, tel est le nom de l’émission, sera diffusée tous les soirs de la semaine à compter du lundi 30 mars à 20 h.

La création de cette spéciale est en lien direct avec l’actuelle crise du coronavirus. Dans un communiqué, ICI Radio-Canada évoque effectivement un « événement radiophonique créé tout spécialement pour les circonstances » et au cours duquel Labrèche sera seul derrière son micro pour respecter les règles de distanciation sociale.

Le contenu lui, sera très proche des gens. Labrèche pourrait échanger, à distance, avec des auditeurs et des amis. Il se permettra aussi des « des moments d’introspection, de croissance personnelle, des retours dans le passé grâce aux archives, des pauses musicales, des lectures philosophiques et autres petites bulles de créativité », assure la Société d’État.

Ce ne sera pas le premier passage de Marc Labrèche au micro de la radio de Radio-Canada. À l’été 2016, lui et sa grande amie Anne Dorval ont animé l’émission C’est le plus beau jour de ma vie sur les ondes d’ICI PREMIÈRE. Labrèche a aussi animé quelques spéciales du temps des Fêtes en 2017 et 2018.

Marc Labrèche : un phare dans la nuit sera diffusé de 20 h à 20 h 30. Radio-Canada annonce du même souffle que l’émission Aujourd’hui l’histoire de Jacques Beauchamp, diffusée exceptionnellement à 21 h, proposera une série de quatre épisodes sur des femmes du 30 mars au 2 avril.