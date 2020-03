Les écoles sont fermées et les jeunes se retrouvent enfermés entre quatre murs avec leurs parents. Pénélope McQuade et son équipe leur proposeront une émission juste pour eux qui sera diffusée lundi, en direct, sur ICI Radio-Canada Première.

Nathalie Collard

La Presse

C’est un beau programme que Pénélope et son équipe proposeront aux 8 à 15 ans lundi prochain. L’animatrice a eu l’idée de s’adresser spécialement à eux en ces temps compliqués, question de les divertir et de répondre à leurs questions qui sont nombreuses, on le devine.

Côté divertissement, on recevra le leader du populaire groupe québécois Bleu Jeans Bleu, Claude Cobra, qui offrira un cours d’écriture de chanson. L’auteur-compositeur-interprète de Coton ouaté, de son vrai nom Mathieu Lafontaine, en connaît un bout sur ce qui fait le succès d’une chanson. Il présentera ses cinq règles d’or aux auditeurs.

Pénélope recevra également trois acteurs de la série L’effet secondaire (la deuxième saison sera offerte dès mardi sur l’Extra de Tou.tv). Ils vont faire part de leurs réflexions et témoigneront de leur quotidien en isolement.

L’actrice et animatrice Sarah-Jeanne Labrosse, très populaire auprès des jeunes, ira de ses conseils pour bien vivre cette période d’isolement quand on est adolescent.

Le dynamique auteur Simon Boulerice n’a quant à lui rien perdu de sa créativité. Il composera un conte exclusivement pour l’émission et il le lira en ondes.

L’équipe de Pénélope a également concocté un volet plus « pédagogique » pour ses jeunes auditeurs. L’animateur et communicateur scientifique Martin Carli proposera des idées d’expériences scientifiques à faire à la maison (en espérant que ce ne soit pas trop salissant…). L’astrophysicien Olivier Hernandez, du Planétarium de Montréal, nous dira ce qu’on peut observer le soir dans le ciel.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Laurent Turcot, historien

Quant à l’historien Laurent Turcot, qui a fait un tabac à Tout le monde en parle dimanche dernier, il proposera des clés pour s’intéresser à l’histoire de façon ludique. Les trois communicateurs répondront aussi aux questions des jeunes à la maison. Au moment d’écrire ces lignes, il restait encore quelques invités à confirmer.

Pénélope, lundi 30 mars, dès 9 h, sur ICI Radio-Canada Première. L’émission sera également offerte en balado.